Шесть тысяч вторых дверей установят в вестибюлях станций метро в Москве

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«В преддверии холодов мы проверяем исправность всех систем, которые будут задействованы в работе транспорта зимой, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными», - рассказал он.

Работы проведут до конца октября. Вторые двери будут препятствовать проникновению холодного воздуха в метро и сохранят комфортную температуру на станциях.

Ранее в Москве более десяти тысяч информационных стикеров обновили в поездах МЦК. На них изобразили правила пользования общественным транспортом.