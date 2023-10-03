Шесть тысяч вторых дверей установят в вестибюлях станций метро в Москве
В вестибюлях станций столичного метро установят шесть тысяч вторых дверей. Работы проведут в рамках подготовки к зимнему периоду. Кроме этого, кондиционеры переключат на теплый режим. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В преддверии холодов мы проверяем исправность всех систем, которые будут задействованы в работе транспорта зимой, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными», - рассказал он.
Работы проведут до конца октября. Вторые двери будут препятствовать проникновению холодного воздуха в метро и сохранят комфортную температуру на станциях.
Ранее в Москве более десяти тысяч информационных стикеров обновили в поездах МЦК. На них изобразили правила пользования общественным транспортом.