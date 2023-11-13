Шесть дополнительных выделенных полос для общественного транспорта заработают в Москве

«Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти участки примерно в три раза быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, там на 25% снизится аварийность», - подчеркнул он.

Выделенные полосы появятся во Внукове, центре столицы, на 2-й улице Машиностроения, участке Душинской улицы, участке улицы Советской Армии от Трифоновской до пересечения с Сущевским Валом, а также в районе станции метро «Медведково».

Всего за десять лет в Москве ввели около 300 километров выделенных полос, заменили и установили более семи тысяч остановок.