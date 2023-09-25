Схема движения временно изменится в нескольких округах Москвы

Читайте нас в:

Часть улицы Дмитрия Ульянова станет недоступна для движения по одной-четырем полосам до 30 сентября.

Новохохловская улица будет частично закрыта для проезда до 13 декабря из-за проведения строительных работ.

На участке улицы Нижние Мневники движение станет недоступно по двум полосам до 15 декабря, хотя движение по остальным полосам сохранят благодаря временному расширению дороги.

С 27 октября нельзя будет проехать по одной из трех полос Велозаводской улицы.

На участках проспекта Андропова одна полоса будет недоступна с 23 сентября до 14 ноября.

С 25 сентября до 30 декабря движение будет закрыто по одной полосе на участке Дмитровского шоссе.

Также с 25 сентября по 29 ноября недоступна для движения одна полоса на участке Люблинской улицы. Для автомобилистов проведут переразметку проезжей части.

Ради проведения киносъемок часть Хитровского переулка закроют 29 сентября с 10:30 до 14:30. По той же причине ночью 30 сентября с 02:00 до 04:00 полностью перекроют участок на Новомосковской улице.

С 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года будет недоступна одна полоса на нескольких участках 13-го, 14-го и 15-го километров МКАД. Кроме того, закроют съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля в центре города.

На пересечении МКАД с Липецкой улицей с 7 октября по 20 ноября будет ограничено движение по двум полосам. Также будет закрыт участок на 24-м километре МКАД.

На Саввинской набережной проезд по двум полосам ограничат с 6 октября по 30 ноября.

Одна полоса на участке Севастопольского проспекта будет недоступна для движения с 9 октября по 18 декабря.

На участке Кольской улицы две полосы будут перекрыты с 21 октября по 15 декабря.

С 23 по 29 октября на участке Романова переулка возле дома № 7 будет закрыта одна полоса, а также временно недоступна парковка.

С 1 ноября 2023 года по 28 февраля 2024 года на участках 7-го Ростовского переулка будет недоступна для движения одна полоса, а также нельзя будет парковаться.

Ранее в Москве перенесли закрытие движения трамваев по улице Шаболовка.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис