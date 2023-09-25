Схема движения временно изменится в нескольких округах Москвы
Движение на нескольких улицах Москвы временно изменится. Проезд будут перекрывать из-за ремонтных работ, киносъемок и реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Часть улицы Дмитрия Ульянова станет недоступна для движения по одной-четырем полосам до 30 сентября.
Новохохловская улица будет частично закрыта для проезда до 13 декабря из-за проведения строительных работ.
На участке улицы Нижние Мневники движение станет недоступно по двум полосам до 15 декабря, хотя движение по остальным полосам сохранят благодаря временному расширению дороги.
С 27 октября нельзя будет проехать по одной из трех полос Велозаводской улицы.
На участках проспекта Андропова одна полоса будет недоступна с 23 сентября до 14 ноября.
С 25 сентября до 30 декабря движение будет закрыто по одной полосе на участке Дмитровского шоссе.
Также с 25 сентября по 29 ноября недоступна для движения одна полоса на участке Люблинской улицы. Для автомобилистов проведут переразметку проезжей части.
Ради проведения киносъемок часть Хитровского переулка закроют 29 сентября с 10:30 до 14:30. По той же причине ночью 30 сентября с 02:00 до 04:00 полностью перекроют участок на Новомосковской улице.
С 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года будет недоступна одна полоса на нескольких участках 13-го, 14-го и 15-го километров МКАД. Кроме того, закроют съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля в центре города.
На пересечении МКАД с Липецкой улицей с 7 октября по 20 ноября будет ограничено движение по двум полосам. Также будет закрыт участок на 24-м километре МКАД.
На Саввинской набережной проезд по двум полосам ограничат с 6 октября по 30 ноября.
Одна полоса на участке Севастопольского проспекта будет недоступна для движения с 9 октября по 18 декабря.
На участке Кольской улицы две полосы будут перекрыты с 21 октября по 15 декабря.
С 23 по 29 октября на участке Романова переулка возле дома № 7 будет закрыта одна полоса, а также временно недоступна парковка.
С 1 ноября 2023 года по 28 февраля 2024 года на участках 7-го Ростовского переулка будет недоступна для движения одна полоса, а также нельзя будет парковаться.
Ранее в Москве перенесли закрытие движения трамваев по улице Шаболовка.
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