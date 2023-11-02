Схема движения на ВДНХ в Москве изменится с 3 ноября

Так, будет закрыто движение рядом с парковкой № 9503 и по одной крайней правой полосе в Продольном проезде в районе 125А по проспекту Мира.

В районе стоянки № 9505 движение станет односторонним. Двустороннее движение организуют у парковки № 9506 и рядом с домом 123А по проспекту Мира.

Некоторые парковки, включая площадки на Хованской улице, в Останкинском переулке, в районе дома 123Б по проспекту Мира и другие, также станут недоступны.

Кроме того, будет временно недоступна парковка со шлагбаумом № 9503 в Продольном проезде. Вместо этого можно воспользоваться соседними парковками № 9511, № 9505 и № 9506.

В дептрансе рекомендовали добираться до ВДНХ на городском транспорте. Для посещения «Москвариума» можно воспользоваться бесплатным маршрутным такси от метро «ВДНХ». Ближайшая остановка находится у павильона «Рабочий и колхозница». Также для автовладельцев будет доступна многоуровневая парковка на Хованской улице, 18.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин посетит форум «Россия» на ВДНХ.