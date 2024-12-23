23 декабря 2024, 00:42

Севших в самолеты пассажиров в Петербурге массово попросили на выход

РИА «Новости»
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В аэропорту Пулково произошла массовая задержка рейсов. Пассажиров, успевших сесть в самолеты, вернули в терминал, сообщила «Фонтанка».

К полуночи задержали 14 вылетов из Санкт-Петербурга. Еще 12 самолетов выпустили с опозданием. Пассажиры рейса до Красноярска сели в самолет, а потом по требованию экипажа покинули борт. Прилетевшие из Москвы люди наоборот около часа провели в закрытом самолете.

К 00:20 ситуация нормализовалась. Пулково возобновил прием и отправку рейсов.

Причиной задержки стало сообщение о лжеминировании, сообщил источник RT. Специалисты провели проверку, но ничего не нашли.

Громкий случай с лжеминированием объектов произошел в Красноярском крае. Полиция разыскала 13-летнего мальчика , который по заданию кураторов из интернета более 20 раз сообщил о заложенной бомбе.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты
22 декабря 2024, 15:09
Путин дал команду к запуску новых автотранспортных объектов
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин 22 декабря принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Как она обновится — в материале 360.ru.

Объезды Нижнекамска, Набережных Челнов и в Башкирии выведут транзитные потоки из городов и поселков, сделают движение более безопасным, а качество жизни людей их экологическое благополучие - выше.

За шесть лет в стране модернизируют инфраструктуру минимум 75 аэропортов - это больше трети сети воздушных гаваней России. На эти цели выделят порядка 250 миллиардов рублей.

Дорожную сеть обновляют при помощи нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках позволяют расшивать пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни, в том числе на новых территориях.

Глава государства поблагодарил всех специалистов, которые участвуют в решении задач отрасли, за огромный труд и профессионализм. Он также отметил, что Россия набрала высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей.

«В конце декабря введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ею уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов», - сказал Путин, пообещав развивать М-12 и дальше.

Объезды Нижнекамска, Набережных Челнов и в Башкирии выведут транзитные потоки из городов и поселков, сделают движение более безопасным, а качество жизни людей их экологическое благополучие станет выше.

Скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае соединит трассы «Дон» и «Таврида». Благодаря 120-километровой трассе повысится транспортная доступность курортов юга России. Движение по ней - от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя - будет бессветофорным.

А Витебская развязка в Петербурге станет первым этапом в создании перспективной широтной магистрали.

Глава государства поблагодарил всех специалистов, которые участвуют в решении задач отрасли, за огромный труд и профессионализм. Он также отметил, что Россия набрала высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей.

«В конце декабря введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ею уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов», - сказал Путин, пообещав развивать М-12 и дальше.

В эксплуатацию введут Витебскую развязку в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты вокруг деревни Малые Вяземы, Нижнекамска и Набережных Челнов, а также пяти населенных пунктов в Башкирии. Готовы к открытию три новых терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар.

Крымский мост Пробки Дороги Россия Нацпроекты ЦКАД
20 декабря 2024, 08:30
Движение поездов полностью восстановили после аварии в Мурманской области
РИА «Новости»
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Движение поездов на станции Княжная в Мурманской области полностью восстановили после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Станция полноценно заработала около половины первого ночи. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

«Открыто движение по обоим путям станции Княжая Октябрьской железной дороги после завершения всех восстановительных работ», - рассказали представители ОЖД.

Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом на станции Княжая вечером 18 декабря. От полученных травм погибли два пассажира , пострадали более 30 человек, в том числе дети.

Правоохранители задержали машиниста грузового состава. Его подозревают в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей. Обстоятельства железнодорожной катастрофы устанавливаются.

По предварительным данным, одной из причин аварии мог стать сломанный токоприемник у локомотива грузового поезда.

РЖД Поезда Мурманская область
20 декабря 2024, 03:46
В Москве установили первую шериф-балку на аварийном участке дороги
РИА «Новости»
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В Москве Центр организации дорожного движения установил первую в столице световую панель «шериф-балку», имитирующую красно-синие огни патрульного автомобиля ДПС. Об этом московский департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.

Специальную панель с проблесковыми маячками установили на 27-м километре Калужского шоссе по направлению в область, в районе деревни Сосенки.

«Такое решение было принято для снижения уровня аварийности - с начала года на участке произошло три ДТП. Причина - несоблюдение скоростного режима», - уточнили в департаменте.

Водители смогут издалека увидеть огни шериф-балки, поймут, что впереди опасный участок и успеют снизить скорость за 500 метров до него. Это поможет избежать резкого торможения.

В ведомстве надеются, что после установки шериф-балки на этом участке больше не будет аварий.

Ранее в Новой Москве в результате аварии пострадали мать и 12-летний мальчик. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, ЗЧМТ и разрывов барабанной перепонки левого уха.

ДТП Дороги Машины Москва
18 декабря 2024, 15:34
Российские автодилеры приготовились к уходу китайских брендов
РИА «Новости»
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Не набравшие достаточной клиентской базы китайские автопроизводители покинут российский рынок в 2025 году. Такой прогноз в комментарии агентству «Автостат» сделал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Он пояснил, что не все китайские модели заинтересовали покупателей, а низкая доходность работающих в России дилерских центров приведет к их закрытию.

«С высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton», - перечислил Иванов.

Представитель автодилера добавил, что причин для снижения модельного ряда среди китайских автомобилей он не видит.

«Есть группы Chery, Geely, Great Wall и Changan. Они делают похожие автомобили с похожими технологиями, ценой и дизайном. Плюс-минус они все в одном ценовом сегменте», - пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что сейчас эти автомобильные производители ведут упорную борьбу за клиентов, предлагая модели в ценовой категории от двух до трех миллионов рублей. При этом остается открытой ниша премиальных машин, которую могут занять новые китайские производители.

По итогам ноября средняя стоимость новой иномарки на российском авторынке составила 3,7 миллиона рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». Они отметили, что основную долю (70%) занимают китайские автомобили.

Россия Иномарки Машины Китай

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