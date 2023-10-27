Сервисы кикшеринга приостановили работу из-за непогоды в Москве
В столице сервисы кикшеринга приостановили работу из-за снегопада. Поездки на электросамокатах в такую погоду и гололед посчитали небезопасными, сообщило АГН «Москва».
«Как только температура в столице вернется к положительным показателям, самокаты снова можно будет брать в аренду», - подчеркнули в СМИ.
Кроме этого, столичный департамент транспорта призвал москвичей отказаться от поездок и на личном двухколесном транспорте во избежание ДТП и пересесть на общественный.
Также московские власти совместно с МВД разработают систему идентификации пользователей электросамокатов и сигвеев и внедрят автоматическую фотовидеофиксацию нарушений.