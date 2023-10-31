Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве

Работу аэропорта в Дагестане полностью восстановили после беспорядков

Аэропорт в Махачкале заработал в обычном режиме после беспорядков, случившихся 29 октября. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Работа нашего аэропорта полностью восстановлена!» - подчеркнул глава республики.

По словам Меликова, только 31 октября услугами воздушной гавани в Махачкале воспользуются около трех тысяч пассажиров. Всего за день в аэропорт должны прибыть 24 рейса и вылететь 28 самолетов, указал глава Дагестана.

Он назвал акцию в воздушной гавани глупой и бесполезной и отметил, что запугать людей беспорядками не удалось. Меликов сообщил, что билеты быстро раскупаются.

Глава Дагестана также поблагодарил сенатора Сулеймана Керимова, депутата Госдумы Хизри Абакарова и руководство аэропорта, с помощью которых удалось решить все вопросы.

«Самое главное - никому не удалось опорочить Дагестан», - обратил внимание Меликов.

Единственное, что получилось во время беспорядков - повредить чужое имущество, указал глава Дагестана. Однако с этими последствиями удалось оперативно справиться, подытожил Меликов.

Причиной беспорядков в аэропорту Махачкалы стало прибытие рейса из Израиля. По словам президента России Владимира Путина, акцию инспирировали через соцсети, в том числе с территории Украины.

Во время беспорядков несколько человек получили ранения. После акции в аэропорту правоохранители задержали более 80 человек.