31 октября 2023, 11:29

Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве

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Температура воздуха в Москве установилась на положительных значениях, и по этой причине сервисы аренды самокатов приняли решение возобновить работу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу», - отметили в ведомстве.

В дептрансе подчеркнули, что москвичи активно пользуются электросамокатами и уже совершили 62 миллиона поездок за сезон. Это число превысило показатель прошлого года практически в 2,5 раза.

Сервисы аренды продолжат работу до середины ноября, а если позволит погода, то возможность пользоваться ими продлят.

Ранее эксперт по транспорту Илья Сильницкий рассказал, что электросамокат может загореться при неправильном хранении.

Москва 2023 Дептранс Москвы Электросамокаты
31 октября 2023, 10:33
Работу аэропорта в Дагестане полностью восстановили после беспорядков
Викимедиа
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Аэропорт в Махачкале заработал в обычном режиме после беспорядков, случившихся 29 октября. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Работа нашего аэропорта полностью восстановлена!» - подчеркнул глава республики.

По словам Меликова, только 31 октября услугами воздушной гавани в Махачкале воспользуются около трех тысяч пассажиров. Всего за день в аэропорт должны прибыть 24 рейса и вылететь 28 самолетов, указал глава Дагестана.

Он назвал акцию в воздушной гавани глупой и бесполезной и отметил, что запугать людей беспорядками не удалось. Меликов сообщил, что билеты быстро раскупаются.

Глава Дагестана также поблагодарил сенатора Сулеймана Керимова, депутата Госдумы Хизри Абакарова и руководство аэропорта, с помощью которых удалось решить все вопросы.

«Самое главное - никому не удалось опорочить Дагестан», - обратил внимание Меликов.

Единственное, что получилось во время беспорядков - повредить чужое имущество, указал глава Дагестана. Однако с этими последствиями удалось оперативно справиться, подытожил Меликов.

Причиной беспорядков в аэропорту Махачкалы стало прибытие рейса из Израиля. По словам президента России Владимира Путина, акцию инспирировали через соцсети, в том числе с территории Украины.

Во время беспорядков несколько человек получили ранения. После акции в аэропорту правоохранители задержали более 80 человек.

Дагестан Самолеты
30 октября 2023, 18:42
Лучшего водителя автобуса в России определили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В электробусном парке в районе Митино в Москве прошел финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». Первое место в категории «Автобус большого класса» занял Владимир Григорьев из ГУП «Мосгортранс». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Большую часть своей жизни, 22 года, я работаю водителем автобуса. Мне с детства нравились большие машины - автобусы, поэтому после армии мой выбор был очевиден - я пошел обучаться в Учебно-курсовом комбинате Мосгортранса», - рассказал победитель конкурса.

По его словам, он много раз участвовал в конкурсах мастерства и из года в год улучшал свои навыки. Чаще всего его можно встретить на маршруте т54.

«Наши водители автобусов и электробусов регулярно занимают призовые места на московских и всероссийских конкурсах», - добавил глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что сегодня в Мосгортрансе работают около 14 тысяч водителей, из которых 2,5 тысячи водят электробусы.

Ранее лучшим водителям автобусов в Истре вручили благодарственные письма к профессиональному празднику.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
30 октября 2023, 17:02
Парковка в Москве будет бесплатной в День народного единства
Сайт мэра и правительства Москвы
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В эту субботу, 4 ноября, в честь Дня народного единства московские парковки для автомобилей сделают бесплатными. Акция будет действовать и в нерабочий понедельник, 6 ноября, уточнил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Пятого будет действовать воскресный режим - платно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей», - добавил он.

Кроме этого, Собянин уточнил, что парковки со шлагбаумом в эти дни будут работать в обычном режиме.

Длинные выходные в начале ноября установил Минтруд. Жители страны будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно. В пятницу, 3 ноября, многих работников ждет на час сокращенный рабочий день.

Ранее историк Антон Бредихин объяснил важность празднования Дня народного единства в России.

Машины Сергей Собянин Москва 2023
30 октября 2023, 14:56
Билет «Единый» в честь Дня качества появился в Москве
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Московское метро представило новую версию билета «Единый» в честь Дня качества. Об этом рассказал глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«„Единый“ в честь Дня качества уже в Московском метро», - сообщили в ведомстве.

Билет украсили российским Знаком качества, который присваивается только товарам, успешно прошедшим проверку на стандарты Роскачества.

Обновленные билеты «Единый» в новом оформлении можно приобрести во всех кассах и билетных автоматах на Кольцевой линии метро.

Ранее тематическую карту «Тройка» в честь 125-летия МХТ имени Чехова выпустили в Москве. На ней изобразили чайку и главную сцену театра. Еще в продаже появились «Тройки» с Физтехом, дли которых дизайнеры специально разработали три вида узоров.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов

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