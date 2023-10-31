Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве
Температура воздуха в Москве установилась на положительных значениях, и по этой причине сервисы аренды самокатов приняли решение возобновить работу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.
«В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу», - отметили в ведомстве.
В дептрансе подчеркнули, что москвичи активно пользуются электросамокатами и уже совершили 62 миллиона поездок за сезон. Это число превысило показатель прошлого года практически в 2,5 раза.
Сервисы аренды продолжат работу до середины ноября, а если позволит погода, то возможность пользоваться ими продлят.
Ранее эксперт по транспорту Илья Сильницкий рассказал, что электросамокат может загореться при неправильном хранении.