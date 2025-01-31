31 января 2025, 12:14

Сервис «Яндекс. Такси» начнет выплачивать налог за самозанятых

РИА «Новости»
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«Яндекс. Такси» начнет выплачивать налог за самозанятых сотрудников. Об этом рассказал представитель компании в беседе с газетой «Ведомости».

Сервис будет первой в России цифровой платформой, которая выступит агентом по налогу на профдоход (НПД), который должны платить самозанятые: 6% - от юридических лиц и 4% - от физических.

С 1 февраля отчисление НПД станет обязательным условием для водителей «Яндекс. Такси». Сервис начнет рассчитывать и удерживать налоги со всех доходов, полученных от платформы. Раз в месяц компания будет выплачивать их автоматически за сотрудника.

По словам собеседника журналистов, процесс автоматического расчета и удержания НПД начали тестировать еще летом 2024 года. Водители подключались к нему на свое усмотрение. К концу года в бюджет поступило более шести миллиардов налогов.

Ранее депутат ГД Дмитрий Гусев предложил «Яндекс. Такси» сделать нулевую комиссию для водителей «детского» тарифа. По его словам, исключение комиссионных сборов продемонстрирует социальную ответственность компании.

Яндекс Доходы Налоги Россия Такси Водители Самозанятые
29 января 2025, 09:48
Журналист показал реакцию чиновников на идею Путина пересадить их на российские авто
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин предложил чиновникам и сотрудникам госкомпаний пересесть на отечественные автомобили. Об их первой реакции рассказал в своем Telegram-канале журналист Life Александр Юнашев.

Глава государства накануне побывал на АвтоВАЗе, где ему показали новую машину «Лада-Искра». Путин пошутил, что «ранняя кончина» автогиганта отменяется, а также выступил с предложением пересадить чиновников на отечественные транспортные средства.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, который передвигается на немецкой БМВ, передал слово главе Минпромторга Антону Алиханову.

«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», - не растерялся министр.

Путин во вторник заявил, что процесс перевода чиновников с иномарок на отечественные машины необходимо довести до конца, однако пока это не удалось сделать окончательно.

Россия Чиновники Машины Владимир Путин
29 января 2025, 06:26
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
Freepik
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В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - написал Кореняко.

Ранее ограничения в Пулково вводили в 02:56 по московскому времени.

На прошлой неделе в международном аэропорту Уфы тоже приостановили прием и выпуск самолетов. Как заявили в пресс-службе авиагавани, такую меру приняли для «обеспечения безопасности полетов».

В этот же день вводили план «Ковер» в аэропортах Нижнекамска и Казани. Как отметили журналисты Telegram-канал Mash Iptash, это произошло из-за угрозы атаки БПЛА.

Санкт-Петербург Самолеты
28 января 2025, 20:02
Путин потребовал завершить пересадку чиновников на отечественные машины
РИА «Новости»
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Процесс перевода чиновников с иномарок на отечественные машины необходимо довести до конца. Но окончательно сделать это пока не удалось, отметил в ходе общения с работниками АвтоВАЗа президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что одним из препятствий является сложность в определении российского автомобиля и считать ли отечественными машины, только собранные на заводах страны.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», - привел слова Путина «Интерфакс».

Президент добавил, что вопрос с использованием отечественных машин уже практически удалось решить для государственных компаний. Путин отметил, что это одна из мер поддержки отечественного машиностроения.

В июле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал заменить все машины в служебном автопарке на отечественные. Он пояснил, что в России есть марки Lada, Aurus и «Москвич», которые не уступают иномаркам. Кроме того, это станет дополнительной мерой поддержки отечественных производителей.

Россия Чиновники Машины Владимир Путин Заводы
28 января 2025, 19:16
МВД опровергло массовое аннулирование электронных ПТС для иномарок
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Сообщения о массовом аннулировании электронных паспортов транспортных средств (ПТС), ввезенных по параллельному импорту, из-за неуплаты утилизационного сбора опровергли в Госавтоинспекции МВД России. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это две не связанных между собой процедуры.

В Госавтоинспекции напомнили, что все основания для прекращения регистрации машин прописаны в профильном федеральном законе. В этом списке аннулирования электронного паспорта транспортного средства нет.

Единственное, что грозит водителю, утратившему электронный ПТС, - проблема с постановкой машины на учет.

Вопросы по взысканию неуплаты утилизационного сбора решают сотрудники таможни, пропускающие иномарки в Россию, а также Федеральной службой судебных приставов, которые могут принудить должника к погашению выплаты.

Базовая ставка утилизационного сбора в 2025 году осталась прежней и составила 20 тысяч рублей. Изменения коснулись только повышающих коэффициентов , зависящих от возраста автомобиля и объема его двигателя.

К примеру, утильсбор за трехлетнюю иномарку с двигателем в один литр составит 180,2 тысячи рублей. Но если машина старше трех лет, сумма увеличится до 460 тысяч рублей. Самыми дорогими назвали гибриды, способные ездить на электрических двигателях и ДВС. Утильсбор за машину такого типа старше трех лет составит 1,174 миллиона рублей.

Законы МВД РФ Россия Иномарки Машины Водители

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