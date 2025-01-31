Сервис «Яндекс. Такси» начнет выплачивать налог за самозанятых

Сервис будет первой в России цифровой платформой, которая выступит агентом по налогу на профдоход (НПД), который должны платить самозанятые: 6% - от юридических лиц и 4% - от физических.

С 1 февраля отчисление НПД станет обязательным условием для водителей «Яндекс. Такси». Сервис начнет рассчитывать и удерживать налоги со всех доходов, полученных от платформы. Раз в месяц компания будет выплачивать их автоматически за сотрудника.

По словам собеседника журналистов, процесс автоматического расчета и удержания НПД начали тестировать еще летом 2024 года. Водители подключались к нему на свое усмотрение. К концу года в бюджет поступило более шести миллиардов налогов.

Ранее депутат ГД Дмитрий Гусев предложил «Яндекс. Такси» сделать нулевую комиссию для водителей «детского» тарифа. По его словам, исключение комиссионных сборов продемонстрирует социальную ответственность компании.