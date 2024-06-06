Серийное производство Lada Iskra запустят в Тольятти

Читайте нас в:

Участникам форума показали концептуально новую модель сегмента В - самого популярного в России.

Lada Iskra создали на технологически независимой глобальной платформе с локализованной электронной инфраструктурой. Машину выпустят в кузовах универсал, универсал Cross и седан с тремя видами двигателей объемом 1,6 литра.

В разработку вложили 23 миллиарда рублей инвестиций. «АвтоВАЗ» планировал запустить серийное производство модели в начале 2025 года.

«На финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти», - объявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Стоимость Lada Iskra в базовой комплектации составит от миллиона рублей , заявил Соколов журналистам. Он допустил, что ценник скорректируют в зависимости от ситуации на рынке.