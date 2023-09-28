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«В связи со сложностями с регистрацией пассажиров в аэропортах массовых длительных задержек рейсов не было», - указали в министерстве.

Во время сбоя отечественного сегмента системы бронирования Leonardo авиакомпании продолжили работу альтернативными способами. В Минтрансе добавили, что пассажиры оперативно получали информацию. Также путешественникам оказывали всю необходимую помощь.

В четверг, 28 сентября, сразу несколько перевозчиков сообщили о проблемах при регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo. Речь идет об авиакомпаниях «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Utair и Red Wings.

Ростех уточнил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака из-за границы. Хакер Дмитрий Артимович в беседе с «360» пояснил, что такая ситуация вполне реальна, но только при инфраструктурном просчете в системе и утечке данных.

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