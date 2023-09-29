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Непредвиденная посадка Из Антальи самолет вылетел вовремя, в 18:40, и в 22:30 планировал сесть в Пулково, но перелет пошел не по плану.

«Мы сделали три круга и ушли на Москву. Как нам объяснил пилот, из-за погодных условий. Сев в Москве, мы думали, что ждем улучшений и полетим обратно, а выяснилось, что иностранный перевозчик не может лететь по России после посадки», - сказала очевидица.

Пассажиров с багажом высадили в Шереметьево. Поиск другого самолета осложнило то, что в Москву прилетел большой Boing 777 на 500 мест. В результате через авиакомпанию - партнера перевозчика в России назначили два Airbus. Первый увез пассажиров с детьми, вылет второго откладывали.

«Обещали, что мы улетим в 08:25, в результате вылетели в 10:30. Этот самолет сначала забрал петербургских туристов, которые летели в Анталью, отвез их в Москву, чтобы они сели на этот Boing. В результате получилось 25-26 часов [не спали]», - сказала женщина.

Сутки без сна Во время 10-часового ожидания вылета в Шереметьево пассажирам дважды давали ваучеры на еду и воду на общую сумму 550 рублей. Этих денег, по словам пассажирки, хватало на сэндвичи.

«Они сказали, что это были погодные условия, но в Пулково во всех новостях сказали, что это не так. В чем была причина, непонятно», - заявила она.

Женщина показала кадры из зала ожидания в Шереметьево. Пассажиры ждали вылета. Представитель авиакомпании объявила, что решение о посадке в Москве принял командир воздушного судна. Найденный на замену борт, по ее словам, вылетел из Санкт-Петербурга около восьми часов утра, планировал сесть в Москве в 09:14, а в 10:00 - вылететь обратно.

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