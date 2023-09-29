«Сделали три круга и ушли на Москву». Пассажирка рейса из Антальи — о затянувшемся на сутки перелете

29 сентября 2023, 13:11
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Самолет из Антальи в Санкт-Петербург, севший в Москве, прибыл в пункт назначения. Пассажиры провели в Шереметьево более 10 часов, сообщила «360» одна из путешественниц.

Непредвиденная посадка Из Антальи самолет вылетел вовремя, в 18:40, и в 22:30 планировал сесть в Пулково, но перелет пошел не по плану.

«Мы сделали три круга и ушли на Москву. Как нам объяснил пилот, из-за погодных условий. Сев в Москве, мы думали, что ждем улучшений и полетим обратно, а выяснилось, что иностранный перевозчик не может лететь по России после посадки», - сказала очевидица.

Пассажиров с багажом высадили в Шереметьево. Поиск другого самолета осложнило то, что в Москву прилетел большой Boing 777 на 500 мест. В результате через авиакомпанию - партнера перевозчика в России назначили два Airbus. Первый увез пассажиров с детьми, вылет второго откладывали.

«Обещали, что мы улетим в 08:25, в результате вылетели в 10:30. Этот самолет сначала забрал петербургских туристов, которые летели в Анталью, отвез их в Москву, чтобы они сели на этот Boing. В результате получилось 25-26 часов [не спали]», - сказала женщина.

Сутки без сна Во время 10-часового ожидания вылета в Шереметьево пассажирам дважды давали ваучеры на еду и воду на общую сумму 550 рублей. Этих денег, по словам пассажирки, хватало на сэндвичи.

«Они сказали, что это были погодные условия, но в Пулково во всех новостях сказали, что это не так. В чем была причина, непонятно», - заявила она.

Женщина показала кадры из зала ожидания в Шереметьево. Пассажиры ждали вылета. Представитель авиакомпании объявила, что решение о посадке в Москве принял командир воздушного судна. Найденный на замену борт, по ее словам, вылетел из Санкт-Петербурга около восьми часов утра, планировал сесть в Москве в 09:14, а в 10:00 - вылететь обратно.

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Авиация Санкт-Петербург Турция Туризм Самолеты Аэропорт Шереметьево
Более 44 тысяч нарушений при перевозке детей пресекли в Москве с начала года
23 октября 2023, 17:40
РИА «Новости»
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С начала 2023 года сотрудники дорожной безопасности пресекли нарушения правил перевозки детей более 44 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Взрослые пренебрегли детской безопасностью 44 393 раза - именно столько нарушений правил перевозки детей было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что детей до семи лет нужно возить в машине только с детскими удерживающими средствами. Пассажирам до 11 лет на заднем сидении положено удерживающее устройство, а на переднем сидении к тому же полагаются ремни безопасности. В случае совершения административного правонарушения грозит штраф в размере трех тысяч рублей, должностным лицам - 25 тысяч рублей, а юридическим - 100 тысяч рублей.

Ведомство призвало автомобилистов относиться серьезно к безопасности детей и использовать положенные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья юных пассажиров.

Ранее стало известно, что более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе.

Дети ГИБДД Машины Москва 2023
Более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе
23 октября 2023, 15:51
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве за прошлую неделю зафиксировали 173 ДТП, в которых погибли десять человек. Всего в авариях пострадали 185 человек, в том числе десять детей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, пятница стала самым аварийным днем, а понедельник наоборот оказался безопаснее остальных. Больше всего зарегистрировали происшествия с наездами на пешеходов - 78 случаев, а также 60 столкновений автомобилей.

Кроме этого, ГИБДД выезжало и на три ДТП с участием мотоциклов и пять - с велосипедами. Еще инспекторы пресекли 465 нарушений управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Госавтоинспекция Москвы подвела итоги девяти месяцев работы. За этот период в столице зарегистрировали почти 1800 наездов на пешеходов.

ДТП Машины Москва 2023
Собянин рассказал о пересадках на МЦД в Москве
23 октября 2023, 13:35
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Жителям столицы стали доступно более 100 вариантов пересадок со всех четырех Московских центральных диаметров, а в будущем их количество еще увеличится. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Так, станция «Окружная» соединила МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также предоставила возможность пересесть на Аэроэкспресс в Шереметьево.

Кроме того, с «Кутузовской» можно пересесть на МЦК и Филевскую линию.

«Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, маршруты Аэроэкспресса, Замоскворецкую и Кольцевую ветки метро. Также отсюда отправляются поезда дальнего следования.

В будущем вариантов пересадки станет еще больше, сообщил мэр.

Например, с «Петровско-Разумовской» станции МЦД-1 можно будет перейти на МЦД-3, а также Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Со станции «Рижская» МЦД-3 и МЦД-4 горожане смогут переходить на МЦД-2, БКЛ и Калужско-Рижскую ветку.

А на станции «Беговая» МЦД-4 появится крупный транспортный узел, соединяющий первый и четвертый диаметры, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.

Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 пригородных станциях столицы.

Метро МЦД Сергей Собянин Москва 2023 МЦК
Россияне попросили Минпромторг и ФАС остановить произвол автодилеров
22 октября 2023, 15:28
Freepik
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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Банку России с требованием остановить произвол дилеров и ограничить размер комиссии. Об этом заявил вице-президент союза Антон Шапарин. Его процитировало издание 74.ru.

«Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены», - указал Шапарин.

Он обратил внимание на то, что цены подскочили как на новые, так и поддержанные машины. По его мнению, доходы автодилеров стали зашкаливать. НАС потребовал внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%.

Организация направила обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Ранее СМИ назвали самые дешевые автомобили для чиновников. Наиболее бюджетной машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. В список вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute УАЗ и китайская иномарка Haval. Из недорогих машин журналисты также отметили Lada Niva Legend, цена которой составляет не меньше 830 тысяч рублей.

ФАС России Минпромторг РФ Экономика

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