09 апреля 2024, 13:00

Сбой произошел в информсистеме ГИБДД Подмосковья

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В работе информационных ресурсов произошел технический сбой, поэтому Госавтоинспекция Подмосковья 9 апреля приостановила выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», - заявила пресс-служба ведомства.

Специалисты уже занялись устранением неполадок. Рабочий день подмосковных подразделений ГИБДД продлят, чтобы обслужить всех обратившихся.

Сбой в системе регистрации транспорта произошел также в Москве, Челябинской области, Красноярском крае и других регионах России.

Telegram-канал Baza сообщил, что программное обеспечение перестало работать после попытки обновить базу федеральной информсистемы ГИБДД.

Самые массовые за несколько лет неполадки в работе электронной системы произошли в октябре 2023 года. Очереди на регистрацию авто выстроились в Курганской, Тюменской, Архангельской областях.

Сбой устранили на следующий день.

Интернет ГИБДД Машины
09 апреля 2024, 12:47
Самолет с чайкой в двигателе приземлился в Сочи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Сочи благополучно приземлился самолет авиакомпании «Россия», в двигатель которого на высоте около трех километров попала чайка. Никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Shot.

Superjet летел из Стамбула в Сочи. При заходе на посадку пилоты услышали нехарактерный звук, но продолжили снижаться. Посадка прошла в штатном режиме, члены экипажа и 83 пассажира не пострадали.

Странный звук спровоцировала чайка. Она попала в двигатель самолета на высоте 2,8 километра.

Столкновение с птицами - не редкость, лайнеры регулярно оказывались в такой ситуации. В Испании пернатое пробило фюзеляж британского Airbus и оставило дыру.

Президент России Владимир Путин рассказал, как птица попала в двигатель борта № 1 , и он заглох. Несмотря на самоуверенность пилота, самолет с главой государства посадили на промежуточном аэродроме.

Авиация Сочи Самолеты
09 апреля 2024, 02:16
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приоритетно обслуживать участников СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Росавиация разослала рекомендации аэропортам и авиакомпаниям приоритетно обслуживать пассажиров-участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило РБК. Информацию изданию подтвердили в двух авиакомпаниях.

«Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих-участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», - рекомендовало ведомство.

Кроме того, Росавиация попросила авиаперевозчиков предоставить участником СВО приоритет при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра, а также исключить случаи некорректного общения персонала с этой категорией пассажиров.

Ведомство предложило авиакомпаниям помогать военнослужащим в перебронировании авиабилетов и предоставлять наиболее комфортные места участникам СВО с ограничениями мобильности.

В начале марта раненного бойца СВО сняли с рейса Москва - Барнаул авиакомпании «Победа», обвинив в курении на борту. При этом датчики дыма не сработали, и окурков тоже не нашли. СК РФ поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав пассажира.

Авиация Военные Самолеты Авиакомпании
08 апреля 2024, 10:09
Путин распорядился профинансировать ВСМ Москва — Санкт-Петербург
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом в 2025 году выделят не менее 300 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин поручил правительству использовать на эти цели средства Фонда национального благосостояния. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства утвердил пакет поручений по итогам совещания 15 февраля 2024 года. Правительству при участии РЖД, Сбербанка и органов власти регионов предстоит обеспечить реализацию проекта. В период с 2024 по 2028 годы из федерального бюджета предоставят грант в размере 28,5 миллиарда рублей на выкуп земли под строительство транспортной инфраструктуры и субсидию для балансировки операционной модели на сумму не более 299,4 миллиарда.

«[Обеспечить] выделение в 2025 году из ФНБ средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет», - распорядился президент.

Схему ВСМ Москва - Санкт-Петербург согласовали в феврале, проект планировки будущего вокзала в столице утвердили осенью прошлого года. В маршрут включили 14 станций , в том числе Тверь и Великий Новгород. После запуска магистрали начнется строительство путей в Казань, Ростов-на-Дону, Минск, на Урал и побережье Черного моря.

РЖД Бюджет России Строительство Дороги Владимир Путин
04 апреля 2024, 01:28
В МВД объяснили увеличение очередей в ГАИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Очереди в ГИБДД увеличились из-за сезонного увеличения потока, данные о дефиците талонов некорректны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«В некоторых Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди <…> Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве сообщили, что эта информация некорректна», - написала она.

По словам Волк, очереди стали длиннее из-за вступивших в силу изменений в правила экзаменации на право управления автомобилем, выдачи водительских прав, а также сезонным повышением количества регистраций и поставок на учет машин.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об изменениях правил сдачи экзамена на получение водительских прав с 1 апреля. По его словам, теперь будущим шофером придется дольше ждать пересдачи в случае провала экзаменации.

МВД РФ Правила ГИБДД Россия Машины

Новости по теме