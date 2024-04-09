Сбой произошел в информсистеме ГИБДД Подмосковья

Читайте нас в:

В Сочи благополучно приземлился самолет авиакомпании «Россия», в двигатель которого на высоте около трех километров попала чайка. Никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Shot.

Superjet летел из Стамбула в Сочи. При заходе на посадку пилоты услышали нехарактерный звук, но продолжили снижаться. Посадка прошла в штатном режиме, члены экипажа и 83 пассажира не пострадали.

Странный звук спровоцировала чайка. Она попала в двигатель самолета на высоте 2,8 километра.

Столкновение с птицами - не редкость, лайнеры регулярно оказывались в такой ситуации. В Испании пернатое пробило фюзеляж британского Airbus и оставило дыру.

Президент России Владимир Путин рассказал, как птица попала в двигатель борта № 1 , и он заглох. Несмотря на самоуверенность пилота, самолет с главой государства посадили на промежуточном аэродроме.