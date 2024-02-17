Сбой движения поездов произошел на МЦД-2 в Москве

В столичном филиале РЖД пояснили, что в связи со сбоем задерживаются электрички Курского направления и МЦД-2 в обе стороны. Сотрудники железной дороги принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и пообещали нормализовать график движения поездов.

В декабре на участке МЦД-2 произошел сбой из-за возгорания на трансформаторной подстанции в районе Аэропорт. Поезда не ходили от платформы Гражданской до станции Стрешнево.

В ноябре неисправный поезд повлиял на движение на МЦД-1. Тогда задержки составили порядка 25 минут, из-за чего на станциях появились толпы пассажиров.

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) произошел сбой в движении поездов. На участке Царицыно - Перерва составы стали ходить в реверсивном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.