Сборку российских автомобилей Aurus запустили в ОАЭ

Он добавил, что после выхода производства на полный цикл, там начнут собирать внедорожники Aurus Komendant.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», - заявил Мантуров.

Министр добавил, что в ближайших планах - открыть салон по продаже Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах с популяризацией бренда в регионе.

Мантуров подчеркнул, что после расширения производства и выхода на рынок Ближнего Востока салон по продаже российских автомобилей появится в Саудовской Аравии.

Президент России Владимир Путин в сентябре объявил о снижении цен на автомобили Aurus после выхода производства на полные мощности. Глава государства подчеркнул, что на это требуется время, но развитие национальной автомобильной промышленности на собственной базе необходимо.

Производственная площадка по сборке российских автомобилей Aurus приступила к работе в Абу-Даби. Первой моделью, которая выйдет с конвейера в Объединенных Арабских Эмиратах, станет седан Aurus Senat. Как сообщил ТАСС , об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.