12 ноября 2023, 16:24

Сборку российских автомобилей Aurus запустили в ОАЭ

РИА «Новости»
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Производственная площадка по сборке российских автомобилей Aurus приступила к работе в Абу-Даби. Первой моделью, которая выйдет с конвейера в Объединенных Арабских Эмиратах, станет седан Aurus Senat. Как сообщил ТАСС, об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он добавил, что после выхода производства на полный цикл, там начнут собирать внедорожники Aurus Komendant.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», - заявил Мантуров.

Министр добавил, что в ближайших планах - открыть салон по продаже Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах с популяризацией бренда в регионе.

Мантуров подчеркнул, что после расширения производства и выхода на рынок Ближнего Востока салон по продаже российских автомобилей появится в Саудовской Аравии.

Президент России Владимир Путин в сентябре объявил о снижении цен на автомобили Aurus после выхода производства на полные мощности. Глава государства подчеркнул, что на это требуется время, но развитие национальной автомобильной промышленности на собственной базе необходимо.

Производственная площадка по сборке российских автомобилей Aurus приступила к работе в Абу-Даби. Первой моделью, которая выйдет с конвейера в Объединенных Арабских Эмиратах, станет седан Aurus Senat. Как сообщил ТАСС , об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Россия Минпромторг РФ ОАЭ Машины Aurus
12 ноября 2023, 16:39
Движение поездов в Рязанской области возобновили после теракта
РИА «Новости»
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Участок между станциями Рыбное и Блокпост открыли в Рязанской области после схода с рельсов вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Перевозчик уточнил, что первый грузовой состав по перегону проехал в 15:34.

За прошедшие сутки работавшие на месте крушения железнодорожники убрали 19 вагонов, сошедшие с рельсов, уложили 175 метров новой шпальной решетки, смонтировали 300 метров контактной подвески и заменили опору контактной сети.

К работам привлекли 300 человек и четыре восстановительных поезда.

В пресс-службе МЖД напомнили, что в результате происшествия никто не пострадал. На движение пассажирских и пригородных поездов авария не повлияла.

Сход с рельсов 19 вагонов в Рязанской области произошел утром в минувшую субботу, 11 ноября. По данным Следственного комитета России, причиной стала детонация неизвестного взрывного устройства на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост.

Пострадавший состав выехал со станции Титан Октябрьской железной дороги в сторону станцию Юльевка Приволжской железной дороги.

Работающие на месте криминалисты сообщили, что повреждения получили 15 вагонов. Следователи завели дело о теракте.

Россия Поезда
11 ноября 2023, 22:41
Вылеты и посадку самолетов временно приостановили в аэропорту Внуково
РИА «Новости»
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Московский аэропорт Внуково временно закрыл на прием и вылет авиарейсов. Такие данные появились в онлайн-табло аэропорта.

Вводились кратковременные ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас работа продолжается в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:07. В 22:20 все ограничения на полеты сняли», - уточниили в сообщении.

Утром 1 ноября в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали 23 рейса. Причины изменений в расписании не уточнялись.

Самолеты Аэропорт Внуково
10 ноября 2023, 18:21
Горячую линию по услугам такси и каршеринга запустят в Москве
РИА «Новости»
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Горячая линия Роспотребнадзора, на которой предоставят консультации об услугах такси и каршеринга, начнет работать в Москве 13 ноября. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специалисты будут консультировать граждан и организации о правилах предоставления услуг арендных авто, правам потребителей и безопасности использования такси и каршеринга.

Для получения консультации горожане смогут позвонить по телефонам (495) 539-36-96 и (495) 687-39-61.

Москвичи стали чаще пользоваться автомобилями каршеринга. С января по октябрь этого года число поездок на прокатных машинах в столице увеличилось на 7%.

Свыше 37 тысяч поездок на каршеринге совершили за теплый сезон - лето и начало осени - в Московской области.

Роспотребнадзор Каршеринг Москва 2023
10 ноября 2023, 17:07
Дептранс Москвы напомнил о правилах проезда по «Тройке» на МЖД
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москвичи регулярно пользуются картой «Тройка» для проезда в метро, на МЦК, МЖД и другом общественном транспорте. Но только 95% из них правильно закрывают свои поездки на железной дороге. О правилах пользования напомнили в столичном дептрансе.

В ведомстве сообщили, что прикладывать «Тройку» нужно не только на вход, но и на выход. В случае, если пассажир забыл это сделать, карта блокируется для поездок, а также пропадает возможность бесплатной пересадки на МЦК и МЦД. Это правило касается и банковских карт.

Если возникли такие проблемы, то необходимо обратиться в железнодорожную кассу для разблокировки. Пока эта услуга бесплатная, но в ближайшее время за нее планируют брать деньги.

Также москвичам напомнили, что в приложении «Метро Москвы» они могут самостоятельно управлять «Тройкой» и отслеживать свои передвижения.

Москва 2023 Дептранс Москвы

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