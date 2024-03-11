Самолеты из России в Египет полетят с пересадкой в Турции

«Несколько прямых рейсов Air Cairo в Египет по техническим причинам времени заменили на перелеты через Анталью. Техпосадка составляет около часа, в это время пассажиры из самолета не выходят, туристов и турагентства проинформировали», - рассказали в АТОР.

В ассоциации отметили, что на обратном пути туристы также возвращаются с технической посадкой на турецком курорте. В АТОР также подчеркнули, что появившаяся в СМИ информация о массовой пересадке туристов с прямых рейсов в Шарм-эш-Шейх на стыковочные рейсы в Анталье не соответствует действительности.

Для россиян отдых в Турции в 2024 году подешевеет в несколько раз. Пребывание в республике летом 2024 года на одного человека составит порядка 660 евро за восемь дней.