Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

По данным издания, сейчас борт досматривают в аэропорту Бухареста. Пассажиров временно доставили в здание аэровокзала.

В День смеха, 1 апреля, самолет авиакомпании «ИрАэро», следующий из Иркутска во Владивосток, задержали почти на четыре часа из-за шутки одного из пассажиров о бомбе. Согласно правилам авиационной безопасности, людей высадили из лайнера, после чего борт досмотрели спецслужбы. «Шутника» сняли рейса и передали сотрудникам полиции.

В конце марта аналогичная ситуация произошла с рейсом Мурманск - Москва авиакомпании Smartavia. Из-за шутки про бомбу вылет задержали на два с половиной часа.

Самолет компании Turkish Airlines, следудующий по рейсу Варшава - Стамбул, совершил экстренную посадку в Румынии из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом написал портал HavaSosyalMedya.