04 февраля 2024, 18:07

Самолет Ту-214 вернули на коммерческие рейсы в России

РИА «Новости»
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Авиалайнер Ту-214 совершил свой первый коммерческий рейс после долгого перерыва. Самолеты, которые получил перевозчик Red Wings, не занимались перевозкой пассажиров более пяти лет, сообщила пресс-служба Росавиации.

«В ночь с пятницы на субботу (2-3 февраля) воздушное судно выполнило рейс по маршруту Жуковский - Сочи. Red Wings планирует использовать лайнер в том числе для выполнения международных рейсов из России в Грузию, Армению и Израиль», - уточнили в сообщении.

Перед возвратом в эксплуатацию Ту-214 получил новый салон на 194 места. До этого самолет примерно семь лет хранился на базе Казанского авиационного завода.

По словам исполняющего обязанности начальника Центрального МТУ Росавиации Андрея Дмитриева, самолет Ту-214 и его эксплуатант - авиакомпания Red Wings - соответствуют всем необходимым требованиям для осуществления безопасной перевозки пассажиров.

Первый пассажирский рейс, выполненный на обновленном самолете Ту-214, накануне приняли в аэропорту Сочи. Со следующей недели он будет вылетать из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми и Тель-Авив.

Сочи Самолеты Россия
03 февраля 2024, 04:33
Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс на обновленном Ту-214
РИА «Новости»
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Сочинский аэропорт принял первый пассажирский рейс, выполненный на обновленном российском самолете Ту-214 после перезапуска их полетов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба авиагавани.

«Традиционно, борт встретили водяной аркой, загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета», - сказано в сообщении.

Самолет авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Жуковский в Московской области. Со следующей недели он будет выполнять международную программу полетов из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а потом и в Тель-Авив.

По данным авиагавани, маршрутная сеть Red Wings из аэропорта Сочи насчитывает 13 направлений в этом году. В частности, четыре внутрироссийских и девять международных.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе терминала внутренних рейсов в аэропорту Осака (Итами) префектуре Хиого. Они принадлежали авиакомпании All Nippon Airways.

Сочи Самолеты
02 февраля 2024, 18:01
Около 200 зарядных станций для электробусов установят в Москве в 2024 году
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В 2024 году в Москве вдоль маршрутов городского транспорта и на конечных пунктах планируют установить порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС). Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, Москва стала лидером в Европе по развитию городского электротранспорта. Так, с 2018 года примерно на 120 маршрутов вышли более 1,4 тысячи электробусов, заменив старые автобусы.

«В столице уже установлено свыше 340 зарядных станций. Мы продолжаем подключать новые УБЗС и увеличивать их число», - добавил Ликсутов.

Современные УБЗС подходят для разных моделей электробусов и работают при температуре от -40 до 40 градусов. Для зарядки аккумуляторных батарей водитель подъезжает к станции и подключает пантограф к куполу.

Ранее москвичам предложили выбрать лучшие фотоснимки новогодних электробусов. Проголосовать можно на портале «Активный гражданин».

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
02 февраля 2024, 10:59
Официальную карту трамвайной сети представили в Москве
РИА «Новости»
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В Москве создали официальную схему трамвайной сети. Ее уже начали размещать на станциях метро, которые расположены недалеко от трамвайных линий, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице развитая сеть трамваев - они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них есть на схеме», - рассказал он.

Чтобы сделать схему максимально удобной для горожан и гостей города, на карту нанесли маршруты метро, МЦК и МЦД. Также на ней указали железнодорожные вокзалы и станции водного транспорта. Трамвайные линии обозначили разными цветами. Для удобства на карте указали интервалы движения трамваев.

Кроме того, на схеме обозначили парки, реки и культурные объекты. Дополнительно выделили трамвайные маршруты, пролегающие через живописные районы Москвы.

В минувшем году в столице электробусы вышли на 39 новых маршрутов. Их протяженность составила 450 километров.

Сергей Собянин Дептранс Москвы Москва
01 февраля 2024, 06:13
Движение по Крымскому мосту восстановили после временного закрытия
РИА «Новости»
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На мосту через Керченский пролив 1 февраля временно ограничили проезд. К утру движение возобновили, сообщил Tellegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В полночь автомобили проезжали свободно, без затруднений с обеих сторон. Спустя 4,5 часа объявили о временном ограничении движения. Водителей и пассажиров авто, которые находились в тот момент в зоне досмотра или на мосту, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. К пяти часам утра проезд открыли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - сообщила администрация.

Воздушную тревогу объявили днем 31 января в Севастополе. Движение по Крымскому мосту временно ограничили. Силы ПВО сбили воздушную цель , обломки упали в безлюдном месте около Любимовки. Никто не пострадал.

Крымский мост Крым Дороги Машины

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