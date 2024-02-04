Самолет Ту-214 вернули на коммерческие рейсы в России

«В ночь с пятницы на субботу (2-3 февраля) воздушное судно выполнило рейс по маршруту Жуковский - Сочи. Red Wings планирует использовать лайнер в том числе для выполнения международных рейсов из России в Грузию, Армению и Израиль», - уточнили в сообщении.

Перед возвратом в эксплуатацию Ту-214 получил новый салон на 194 места. До этого самолет примерно семь лет хранился на базе Казанского авиационного завода.

По словам исполняющего обязанности начальника Центрального МТУ Росавиации Андрея Дмитриева, самолет Ту-214 и его эксплуатант - авиакомпания Red Wings - соответствуют всем необходимым требованиям для осуществления безопасной перевозки пассажиров.

Первый пассажирский рейс, выполненный на обновленном самолете Ту-214, накануне приняли в аэропорту Сочи. Со следующей недели он будет вылетать из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми и Тель-Авив.