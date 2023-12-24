Самолет с хоккеистами «Сочи» совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах
Самолет с хоккеистами клуба «Сочи» совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах из-за непогоды в черноморском курортном городе. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.
«Погодные условия в нашем родном городе вынудили нас приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах», - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что 19 самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за шторма. Аэропорт города работает по фактической погоде.
Порывы ветра в Сочи достигают скорости 27-28 метров в секунду. Стихия уже повалила более 65 деревьев и частично сорвала крышу с пятиэтажного жилого дома. Из-за шторма погиб как минимум один человек - на него упало дерево на проспекте ВЛКСМ. Жителям города не советуют выходить из дома из соображений безопасности. По прогнозам синоптиков, непогода продлиться до понедельника, 25 декабря.