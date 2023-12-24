Самолет с хоккеистами «Сочи» совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах

Морспасслужба сняла с мелководья под Анапой сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота, опубликовав кадры спасательной операции.

По данным ведомства, во время сильного шторма, который разыгрался в ночь на 27 ноября , судно с 2,8 тысячи тонн ячменя выбросило на мель в районе поселка Витязево. Экипаж сухогруза не пострадал.

Морспасслужба приступила к спасательной операции после подписания судовладельцем соответствующего соглашения. В ней задействовали судно «Спасатель Ильин», буксиры «Меркурий» и «Николай Семенченко» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы.

Вечером 22 декабря Blue Shark вывели на чистую воду. Загрязнения акватории от иностранного сухогруза не обнаружили. В субботу Blue Shark стал на якорь на рейде порта Кавказ.