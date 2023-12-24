24 декабря 2023, 02:59

Самолет с хоккеистами «Сочи» совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах

РИА «Новости»
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Самолет с хоккеистами клуба «Сочи» совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах из-за непогоды в черноморском курортном городе. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Погодные условия в нашем родном городе вынудили нас приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что 19 самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за шторма. Аэропорт города работает по фактической погоде.

Порывы ветра в Сочи достигают скорости 27-28 метров в секунду. Стихия уже повалила более 65 деревьев и частично сорвала крышу с пятиэтажного жилого дома. Из-за шторма погиб как минимум один человек - на него упало дерево на проспекте ВЛКСМ. Жителям города не советуют выходить из дома из соображений безопасности. По прогнозам синоптиков, непогода продлиться до понедельника, 25 декабря.

Сочи Прогноз погоды Шторм Самолеты Погода
23 декабря 2023, 19:53
Опубликованы кадры спасения сухогруза Blue Shark, севшего на мель под Анапой
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Морспасслужба сняла с мелководья под Анапой сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота, опубликовав кадры спасательной операции.

По данным ведомства, во время сильного шторма, который разыгрался в ночь на 27 ноября , судно с 2,8 тысячи тонн ячменя выбросило на мель в районе поселка Витязево. Экипаж сухогруза не пострадал.

Морспасслужба приступила к спасательной операции после подписания судовладельцем соответствующего соглашения. В ней задействовали судно «Спасатель Ильин», буксиры «Меркурий» и «Николай Семенченко» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы.

Вечером 22 декабря Blue Shark вывели на чистую воду. Загрязнения акватории от иностранного сухогруза не обнаружили. В субботу Blue Shark стал на якорь на рейде порта Кавказ.

Спасатели Шторм
23 декабря 2023, 12:10
Почти 20 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи
РИА «Новости»
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Обильные осадки и боковой ветер помешали штатной работе аэропорта в Сочи. В субботу, 23 декабря, 18 самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Из-за уходов воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами», - указали в ведомстве.

В случае задержки пассажиров будут обслуживать в соответствии с Федеральными авиационными правилами, утвержденными приказом Минтранса в 2007 году.

В Росавиации уточнили, что сочинский аэропорт работает по фактической погоде. В воздушной гавани усилили смену аэродромной службы и контактного центра.

По данным аэропорта Сочи , 19 самолетов ушли на запасные аэродромы. Время пребывания лайнеров на запасных аэродромах зависит от погоды.

Ранее в Сочи из-за шторма закрыли зимние пляжи. Ветер и сильные осадки ожидают в курортном городе до понедельник.

Сочи Самолеты Погода
23 декабря 2023, 09:40
Один человек погиб в ДТП в Подольске 22 декабря
Пресс-служба МВД Московской области
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Утром 22 декабря на автодороге А-107 в районе села Сынкова Подольского округа произошло ДТП. В результате аварии один из водителей погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, грузовик Volvo выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью», после чего она загорелась.

Подольск ДТП
22 декабря 2023, 16:39
Реконструкцию городского вокзала МЦД «Зеленоград-Крюково» завершили в Москве
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый интеграционный вестибюль на Крюковской эстакаде. Он стал завершающим этапом строительства городского вокзала «Зеленоград-Крюково» МЦД-3. Об этом сообщил информационный центр правительства столицы.

«Конечно, не могу не поздравить зеленоградцев с завершением реконструкции железнодорожного вокзала. По сути дела это новый стандарт московского городского вокзала», - отметил мэр.

На вокзале сделали удобные пересадки на городской общественный транспорт и комфортный доступ к поездам МЦД. Отсюда может начать ходить высокоскоростной состав Москва - Санкт-Петербург.

По завершении торжественного мероприятия Собянин и Белозеров подписали документ о планах по развитию инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году. Они коснутся продления МЦД за пределы города, в соседние регионы Центральной России.

С первого запуска поездок на МЦД-3 в августе пассажиры совершили более 40 миллионов поездок. Самыми популярными станциями на третьем московском диаметре стали «Выхино», «Зеленоград-Крюково» и «Химки».

МЦД Москва 2023

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