Самолет «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за обморока пассажирки

Правила по обращению с найденными в вагонах животными обновили в «Федеральной пассажирской компании» (входит в РЖ) после гибели выброшенного на станции в Кирове кота Твикса. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило РИА «Новости».

По новым требованиям, сотрудники поездных бригад обязаны принимать все меры для поиска хозяев найденных в вагонах животных: проверить данные бирки на ошейнике, свериться с данными о пассажирах, перевозящих домашних питомцев.

Если владельца найти не удастся, то животное доедет до ближайшей станции в багажном купе или штабном вагоне, где его передадут сотрудникам вокзала, которые свяжутся с зоозащитниками.

В компании подчеркнули, что в первую очередь ответственность за домашнее животное лежит на владельце.

История кота Твикса продолжалась почти две недели. Животное владельцам вез их родственник. В какой-то момент он заснул, а кот выбрался из переноски и отправился на прогулку по вагону, где его нашла проводница. Женщина приняла животное за бездомное и выставила на улицу.

Владельцы попросили о помощи в поиске питомца, на их призыв откликнулись сотни волонтеров.

Поиски завершились после находки тела кота в километре от стоянки поезда. После этого случая РЖД запретила проводникам высаживать животных из поездов.