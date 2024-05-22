22 мая 2024, 08:03

Самолет из Уфы после отказа автоматики приземлился в Тюмени

РИА «Новости»
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В Тюмени совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Ямал», который летел из Уфы в Новый Уренгой. Уральская транспортная прокуратура сообщила, что у воздушного судна отказала автоматика.

«Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании „Ямал“ при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа - Новый Уренгой доложил об отказе автоматики», - заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Воздушное судно совершило вынужденную посадку на запасном аэродроме в Тюмени в 08:15 (06:15 по московскому времени). Приземление прошло благополучно, никто не пострадал. Надзорное ведомство сообщило о начале проверки по поводу случившегося.

На севшем в аэропорту Рощино самолете отказал автопилот, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, экипаж запросил экстренную посадку.

Самолет Singapore Airlines по маршруту Лондон - Сингапур попал в зону высокой турбулентности над Мьянмой и резко потерял высоту. В салоне произошла сильная тряска, пострадали более 70 человек. Один пассажир погиб.

Авиация Тюмень Прокуратура РФ Уфа Самолеты
21 мая 2024, 08:26
Использование подержанных автозапчастей в России предложили законодательно отрегулировать
Unsplash
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Минпромторг разработал поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Специалисты предложили утвердить правила восстановления запчастей для их последующего использования.

Пресс-служба министерства сообщила «Известиям» , что в проекте поправок в техрегламент указали список не подлежащих повторному использованию компонентов. Среди них подушки и ремни безопасности, устройства блокировки рулевого управления, сажевые фильтры и другие комплектующие. Документ направили на экспертизу в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Регламентировать восстановление запчастей для последующего использования предложил Минпромторгу вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, в законодательстве отсутствовали требования к ним.

Правительство в мае поддержало другое нововведение, связанное с автомобилями. В России предложили штрафовать за сокрытие госномеров.

Минпромторг РФ Машины Ремонтные работы
19 мая 2024, 14:38
Антирейтинг самых угоняемых авто возглавили машины из Кореи и России
Unsplash
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Российские автоэксперты составили список марок машин, которые чаще всего угоняли злоумышленники в 2024 году. Об этом сообщил сайт Autonews.ru

Возглавили антирейтинг две корейские марки: Hyundai и Kia. Третье место в списке заняли отечественные автомобили Lada Granta и Lada Vesta. Еще одной популярной маркой среди угонщиков стал немецкий производитель Mercedes-Benz.

По мнению «АльфаСтрахования», рост числа китайских автомобилей никак не отразился на предпочтениях злоумышленников. Чаще всего машины угоняют с парковок придомовых территорий и неохраняемых стоянок.

Ранее автоэкспорт Дмитрий Славнов посоветовал россиянам перед покупкой подержанного автомобиля пробить его данные на сайте ФССП. С помощью этого сервиса можно проверить транспорт на предмет юридической чистоты.

Россия Машины Lada
17 мая 2024, 09:12
Сотрудничать с Китаем в автомобильной сфере вызвалась Калужская область
Global Look Press
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Делегация Калужской области на VIII Российско-китайском ЭКСПО и IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству предложит Китаю проекты в автомобильной и строительной отраслях. Президент России Владимир Путин заявил об этом на открытии мероприятий в Харбине. Его выступление опубликовали на сайте Кремля.

На форумы, по его словам, приехали делегации 25 субъектов России , из которых 17 возглавили высшие должностные лица. Путин сообщил, что проекты сотрудничества с Китаем представят Москва, Татарстан, Башкирия, Хабаровский край, Нижегородская, Тульская и Амурская области.

«Такие инициативы нашими регионами глубоко проработаны, конкретизированы по отраслям. Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере , создании целого кластера производств строительных материалов», - сказал он.

Президент заявил о большом потенциале укрепления связей между российским Дальним Востоком и северо-востоком Китая. По словам президента, настолько широкой сети прямых контактов по торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству у России нет ни с одной другой страной мира. Он заявил, что партнерство двух народов обеспечит их энергетическую безопасность и благосостояние.

Экспорт Бизнес Владимир Путин Китай Экономика
16 мая 2024, 10:43
Китайский автопром победил в конкурентной борьбе
Global Look Press
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Китайский автопром победил в конкурентной борьбе, и Россия заинтересована в его присутствии на своем рынке. Президент Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Пекине, сообщил «Интерфакс».

«Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей , где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе», - сказал он.

Путин поддержал активное расширение ассортимента китайских автоконцернов и производителей бытовой техники на российском рынке. Он заявил, что сотрудничество в этой области продолжат.

Президент назвал Китай ведущим торговым партнером России. По словам Путина, влияние третьих стран не сказалось на двустороннем экономическом сотрудничестве.

Торговля Россия Бизнес Машины Владимир Путин Китай

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