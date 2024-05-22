Самолет из Уфы после отказа автоматики приземлился в Тюмени

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«Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании „Ямал“ при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа - Новый Уренгой доложил об отказе автоматики», - заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Воздушное судно совершило вынужденную посадку на запасном аэродроме в Тюмени в 08:15 (06:15 по московскому времени). Приземление прошло благополучно, никто не пострадал. Надзорное ведомство сообщило о начале проверки по поводу случившегося.

На севшем в аэропорту Рощино самолете отказал автопилот, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, экипаж запросил экстренную посадку.

Самолет Singapore Airlines по маршруту Лондон - Сингапур попал в зону высокой турбулентности над Мьянмой и резко потерял высоту. В салоне произошла сильная тряска, пострадали более 70 человек. Один пассажир погиб.