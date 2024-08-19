Самолет «Байкал» предложили покупать за 455 миллионов в 2025 году

Согласно обращению, начиная с 2025 года стоимость самолета будет увеличиваться на 4% ежегодно, и к 2032 году цена достигнет 587 миллионов рублей (конечная стоимость уточняется после согласования окончательной спецификации). ГТЛК предлагает эксплуатантам заключать лизинговые соглашения на 10 лет, при этом ставка лизинга для одного «Байкала» в 2025 году составит 5,4 миллиона рублей в месяц.

Лизингодатель попросил авиакомпании сообщить, кто готов заказывать самолет на таких условиях, а также, в случае отсутствия интереса из-за высокой ставки лизинга, уточнить, какая ставка была бы для них более приемлемой.

На протяжении работы над созданием «Байкала» его стоимость уже несколько раз изменялась. В условиях конкурса Минпромторга на разработку данного самолета указывалось, что его цена не должна превышать 120 миллионов рублей.

Ранее в правительстве заявили о планах до 2030 года поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства.

Стоимость самолета «Байкал», который должен заменить советский Ан-2, в первый год поставок - 2025-й - составит 455 миллионов рублей. Об этом сообщили в Государственной транспортной лизинговой компании, письмо оказалось в распоряжении РБК.