19 августа 2024, 15:04

Самолет «Байкал» предложили покупать за 455 миллионов в 2025 году

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Стоимость самолета «Байкал», который должен заменить советский Ан-2, в первый год поставок — 2025-й — составит 455 миллионов рублей. Об этом сообщили в Государственной транспортной лизинговой компании, письмо оказалось в распоряжении РБК.

Согласно обращению, начиная с 2025 года стоимость самолета будет увеличиваться на 4% ежегодно, и к 2032 году цена достигнет 587 миллионов рублей (конечная стоимость уточняется после согласования окончательной спецификации). ГТЛК предлагает эксплуатантам заключать лизинговые соглашения на 10 лет, при этом ставка лизинга для одного «Байкала» в 2025 году составит 5,4 миллиона рублей в месяц.

Лизингодатель попросил авиакомпании сообщить, кто готов заказывать самолет на таких условиях, а также, в случае отсутствия интереса из-за высокой ставки лизинга, уточнить, какая ставка была бы для них более приемлемой.

На протяжении работы над созданием «Байкала» его стоимость уже несколько раз изменялась. В условиях конкурса Минпромторга на разработку данного самолета указывалось, что его цена не должна превышать 120 миллионов рублей.

Ранее в правительстве заявили о планах до 2030 года поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства.

Стоимость самолета «Байкал», который должен заменить советский Ан-2, в первый год поставок - 2025-й - составит 455 миллионов рублей. Об этом сообщили в Государственной транспортной лизинговой компании, письмо оказалось в распоряжении РБК.

Самолеты
16 августа 2024, 05:10
Россиянам назвали четыре бюджетных кроссовера с оригинальным дизайном
РИА «Новости»
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За 1,5 миллиона рублей в России можно купить надежный городской кроссовер с оригинальным дизайном. Журнал «За рулем» назвал четыре модели с оптимальным соотношением цены и качества.

Специалисты посоветовали выбрать Kia Soul второго поколения с автоматической коробкой передач. Из-за особенностей этой модели при покупке придется проверить двигатель, а именно состояние цепи газораспределительного механизма и впускных клапанов.

Любителям яркого внешнего вида подойдет Nissan Juke 2017–2018 годов выпуска. Для того, чтобы машина исправно работала, сразу после покупки нужно заменить масло в вариаторе и отрегулировать зазоры клапанов.

В эту же сумму уложится переднеприводный Skoda Yeti 2016–2017 годов выпуска или полноприводный на пару лет старше. Четвертой стоящей моделью станет Jeep Renegade. Автор статьи рекомендовал перед приобретением осмотреть декоративные элементы салона и покрытие кузова на предмет сколов.

С начала 2024 года траты россиян на новые автомобили увеличились вдвое, сообщил RT. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил ажиотаж тем, что автовладельцы обратили внимание на китайский автопром.

Машины Деньги Покупки
13 августа 2024, 20:56
Раскрыта цена новых Lada Granta для рынка Египта
РИА «Новости»
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Российские легковые автомобили Lada Granta 2024 года выпуска поступили на рынок Египта. По своей цене они оказались ниже, чем в России. Стоимость машины начинается от 285 тысяч египетских фунтов (525 тысяч рублей) за машину с ручной коробкой передач, до 370 тысяч фунтов (681 тысяча рублей) — с «автоматом». Об этом со ссылкой на торговую площадку Yalla Motor сообщил RT.

Стоимость самой бюджетной версии Lada Granta с кузовом седан на сайте «АвтоВАЗа» начинается от 699 999 рублей. За самую дорогую версию - Cross - придется заплатить один миллион 120 тысяч рублей.

По данным агентства «Автостат», цены на Lada Granta начали расти в первой половине июля, когда седан подорожал на две тысячи рублей.

Официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский объявил, что в сентябре начнется серийный выпуск новой модели Lada Aura. До конца года с конвейера выйдет около трех тысяч новых машин. Впервые обновленную машину представили на Петербургском экономическом форуме.

Для перехода на новое производство автомобильный завод компании приостановил работу в конце июля. Рабочие вернутся к станкам 18 августа.

Российские легковые автомобили Lada Granta 2024 года выпуска поступили на рынок Египта. По своей цене они оказались ниже, чем в России. Стоимость машины начинается от 285 тысяч египетских фунтов (525 тысяч рублей) за машину с ручной коробкой передач, до 370 тысяч фунтов (681 тысяча рублей) - с «автоматом». Об этом со ссылкой на торговую площадку Yalla Motor сообщил RT.

Египет Россия Машины Lada АвтоВАЗ
13 августа 2024, 15:42
УАЗ не снимет с производства легендарную машину после критики автоэксперта
РИА «Новости»
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Подобрать альтернативу линейке автомобилей УАЗ СГР, более известных в народе как «буханки», очень трудно. Об этом сообщил «Российской газете» источник на Ульяновском автозаводе.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр призвал убрать «буханки» с дорог общего пользования и регистрировать их как хозяйственные транспортные средства. По его словам, эти машины несовместимы с настоящим временем и безопасностью.

Семейство автомобилей выпускают с 1958 года, при этом новый экземпляр до сих пор можно приобрести за 1,5 миллиона рублей.

«Модель концептуально разработана свыше шести десятков лет назад. И подходить к ней с мерилом современных легковых машин как минимум некорректно», - заявил собеседник издания.

Он добавил, что в отдаленных регионах замены «буханке» по-прежнему нет.

В марте Горьковский автозавод представил полноприводную версию модели «Соболь NN».

Машины
13 августа 2024, 11:31
В РЖД объяснили цены на билеты из Анапы по 90 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Цены на железнодорожные билеты в Анапу и из нее достигли 90 тысяч рублей, причем в один конец. В компании РЖД рассказали «Парламентской газете» о причинах подобного ценообразования.

По данным издания, предложение билетов на поезда значительно выросло по сравнению с прошлым годом, но бесконечно увеличивать его невозможно из-за ограниченной пропускной способности железных дорог. Поэтому уже в мае возник дефицит, который к августу усугубился ценами на билеты.

Оставшиеся к нынешнему моменту варианты предусматривают пересадки, например в Ростове-на-Дону. При этом ехать большую часть дороги пассажиру, решившемуся купить такой билет, предстоит в отдельном купе с душем.

Федеральная пассажирская компания, комментируя ситуацию, объяснила, что таких денег стоят билеты в спальные вагоны и вагоны класса люкс.

«Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», - объяснили там.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин призвал покупать обратные билеты с отдыха на море заранее.

РЖД Отпуск Анапа

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