S7 научилась ремонтировать популярный иностранный авиационный двигатель

При установке новых дорожных камер фиксации правонарушений в России необходимо руководствоваться не мотивами сбора денег с нарушителей, а повышением безопасности на конкретных проблемных участках. на это в беседе с 360.ru указал вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

Кому-то из водителей неприятно от большого количества камер, однако таковы современные тенденции. В том случае, если будут проводить регулярные инспекции, все эти штрафы станут более справедливыми , водителям не будет обидно. Но мир не идеален, случаются ошибки.

Возможно, в будущем камеры будут убыточными, потому что мы перестанем нарушать правила.

Нам нужно менять систему установки камер. Например, не дожидаться нескольких серьезных ДТП на перекрестке, а заранее проводить аналитику и предотвращать аварии в будущем.

Камеры должны мигрировать в зависимости от сложности участка, предотвращать нарушения, а не фиксировать его.

Сознание водителей меняется У водителей в подкорке появляется понимание, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Например, чаще пропускают пешеходов - не из-за боязни штрафа, а уже по привычке Палка о двух концах Количество камер постоянно пополняется, но здесь есть палка о двух концах. Когда власти регионов увеличивают их число , в первую очередь они думают о пополнении бюджета, потому что это быстрые деньги.

Но, с другой стороны, увеличение количества камер определенным образом сдерживает неправильное поведение поведение водителей на дорогах, они их боятся и сокращают правонарушения. Самый главный результат - смертность на дорогах снизилась практически в два раза. Поэтому, если мы не будем нарушать правила дорожного движения, то и штрафов не будет.

Регулярные инспекции дорожной обстановки Другое дело, что здесь нужно инспектировать знаки, дорожную разметку, которую часто наносят несуразно. Это большая работа.

Сегодня на улицах нет сотрудников ГИБДД: в лучшем случае, они выполняют какие-то рейды. Регулировщиков, к сожалению, на дорогах тоже нет Далее - его прямая речь.