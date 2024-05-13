13 мая 2024, 08:23

S7 научилась ремонтировать популярный иностранный авиационный двигатель

Unsplash
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Российский холдинг S7 Technics начал выполнять сложный тип капитального ремонта двигателя, который устанавливается на таких популярных самолетах как Airbus A320 и Boeing 737. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По информации источников издания, из-за санкций российские перевозчики практически лишились возможности выполнять сложные ремонтные работы техники за границей.

Холдинг S7 Technics освоил самые сложные работы, связанные с восстановлением горячей части. Российские специалисты уже осуществляют капитальный ремонт двигателей CFM56-5B и 7B, которые устанавливаются на самые популярные самолеты. В S7 Technics подтвердили, что с октября 2022 года в цехе компании в Шереметьево уже выполнили 12 капремонтов горячей части авиадвигателей CFM56-5B и 7B.

Ранее газета Wall Street Journal заявила, что у корпорации Boeing возникли проблемы из-за антироссийских санкций. В зарубежной компании возникла нехватка терморегулирующего оборудования для модели Boeing 787 Dreamliner из-за ухода из России компании RTX.

Санкции Самолеты Россия Boeing Ремонтные работы
13 мая 2024, 06:10
Движение по Крымскому мосту временно ограничили
РИА «Новости»
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Утром 13 мая временно ограничили проезд автомобилей по Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - объявили специалисты.

Ограничение ввели около пяти часов утра. Водителей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями работников службы транспортной безопасности.

Проезд по Крымскому мосту временно закрывали 7 мая. Ограничение длилось около 40 минут.

Мост через Керченский пролив перестали использовать для перевозки грузов военного назначения , выяснили аналитики частного украинского разведывательного агентства Molfar. Российскую армию стали снабжать по сухопутным маршрутам, используя железнодорожную ветку для пассажирских составов.

Крымский мост Крым Дороги
08 мая 2024, 19:47
Стало известно об отмене проведения авиасалона МАКС — 2024
РИА «Новости»
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Международный авиационно-космический салон (МАКС), который проводят в Жуковском раз в два года, в этом году устраивать не станут. Об этом со ссылкой на источник в авиаотрасли сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства не назвал причины отмены, а также новую предварительную дату мероприятия.

«Подтверждаю», - заявил источник, отвечая на вопрос об отмене проведения авиасалона МАКС в этом году.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Первоначально проведение Международного авиационно-космического салона МАКС планировалось на июль 2023 года. Но за месяц до старта стало известно о переносе мероприятия на 2024 год и проведении еще одного в 2025-м.

Причины такого решения организаторы не назвали, но подчеркнули, что продолжили сотрудничество с участниками выставки из дружественных стран.

Выставки Самолеты Жуковский
08 мая 2024, 11:41
Предотвращать, а не фиксировать. Отношение к камерам на дорогах призвали пересмотреть
РИА «Новости»
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При установке новых дорожных камер фиксации правонарушений в России необходимо руководствоваться не мотивами сбора денег с нарушителей, а повышением безопасности на конкретных проблемных участках. на это в беседе с 360.ru указал вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

Кому-то из водителей неприятно от большого количества камер, однако таковы современные тенденции. В том случае, если будут проводить регулярные инспекции, все эти штрафы станут более справедливыми , водителям не будет обидно. Но мир не идеален, случаются ошибки.

Возможно, в будущем камеры будут убыточными, потому что мы перестанем нарушать правила.

Нам нужно менять систему установки камер. Например, не дожидаться нескольких серьезных ДТП на перекрестке, а заранее проводить аналитику и предотвращать аварии в будущем.

Камеры должны мигрировать в зависимости от сложности участка, предотвращать нарушения, а не фиксировать его.

Сознание водителей меняется У водителей в подкорке появляется понимание, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Например, чаще пропускают пешеходов - не из-за боязни штрафа, а уже по привычке Палка о двух концах Количество камер постоянно пополняется, но здесь есть палка о двух концах. Когда власти регионов увеличивают их число , в первую очередь они думают о пополнении бюджета, потому что это быстрые деньги.

Но, с другой стороны, увеличение количества камер определенным образом сдерживает неправильное поведение поведение водителей на дорогах, они их боятся и сокращают правонарушения. Самый главный результат - смертность на дорогах снизилась практически в два раза. Поэтому, если мы не будем нарушать правила дорожного движения, то и штрафов не будет.

Регулярные инспекции дорожной обстановки Другое дело, что здесь нужно инспектировать знаки, дорожную разметку, которую часто наносят несуразно. Это большая работа.

Сегодня на улицах нет сотрудников ГИБДД: в лучшем случае, они выполняют какие-то рейды. Регулировщиков, к сожалению, на дорогах тоже нет Далее - его прямая речь.

Штрафы Правила Дороги Водители
08 мая 2024, 11:36
Прямую трансляцию парада Победы покажут на экранах в метро
Дептранс Москвы
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В День Победы на всех экранах в общественном транспорте Москвы покажут прямую трансляцию парада Победы на Красной площади. После этого запустят фильм «Офицеры» с субтитрами.

Парад Победы можно будет в прямом эфире наблюдать на экранах в поездах метро, трамваях, автобусах и электробусах. Там же пройдут ролики, которые расскажут о роли Московского метрополитена и другого общественного транспорта в период Великой Отечественной войны. Пассажиры узнают о станциях, которые посвящены военной истории, и крупных военно-патриотических объектах столицы.

Кроме того, транспортники подготовили тематическую викторину «Москва в деталях». Нужно будет ответить на вопросы о памятных городских местах, связанных с Великой Отечественной войной.

Легендарный фильм «Офицеры» дополнит праздничный эфир в московском транспорте. Ролики будут крутить на медиаэкранах до 14 мая.

О том, как в этом году пройдет парад Победы на Красной площади, можно узнать из специального материала 360.ru.

Метро Парад Победы Великая Отечественная война Метро Москвы Москва

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