РЖД запустят производство запчастей для «Ласточек» и «Сапсанов» в России
После ухода Siemens с российского рынка «Российские железные дороги» организовали сервисное обслуживание и ремонт подвижного состава собственными силами. Компания опровергла РИА «Новости» дефицит запчастей.
«Распространяемая информация о прогнозируемом дефиците запчастей для обслуживания поездов „Ласточка“ и „Сапсан“ не соответствует действительности», - заявил перевозчик.
Компания нашла импортные и отечественные аналоги запчастей, запланировала в будущем локализовать их производство в России. РЖД заявили, что скоростные и высокоскоростные поезда, несмотря на уход зарубежных партнеров, по-прежнему соответствуют требованиям. Их сервисное обслуживание и ремонт провели собственными силами.
Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года объявил, что уйдет из России и расторгнет контракты на сервисное обслуживание. В «РЖД» заявили, что «Ласточки» импортозаместили более чем на 88%, а в худшем случае перевозчик сможет использовать их в течение еще нескольких лет.