РЖД рассказала о тестировании обогревателей на станции МЦД-3

В компании уточнили, что около 70 погодных модулей уже установили на платформах в Московской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской областях и других городах России. Эти приспособления помогут защитить пассажиров от непогоды, отметили в РЖД.

Погодные модули - это сборная конструкция из прочных материалов с панорамным остеклением и автоматической системой освещения. Даже во время ненастья на улице горожанам будет комфортно на станции.

Кроме того, сейчас на платформах МЦД-3 «Зеленоград - Крюково» проверяют работоспособность инфракрасных обогревателей. Они располагаются над скамейками и реагируют на перемещение человека: включаются и излучают тепло, когда он находится рядом.

«Вскоре планируем распространять подобные технологии на платформах по всей сети железных дорог», - добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пересадках на МЦД в Москве.

Инфракрасные обогреватели начали тестировать на платформах станции третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) «Зеленоград - Крюково». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.