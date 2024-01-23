РЖД персонифицируют перевозку животных в поездах

«Мы планируем персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», - заявил он во время круглого стола в Госдуме, где обсуждали правила перевозки домашних животных в общественном транспорте.

Информация о животном в поезде должна будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

О перевозке животных заговорили после вопиющего случая, когда проводница поезда дальнего следования выбросила кота Твикса на мороз в Кирове. При этом женщина должна была знать, что в ее вагоне везут животное. Владелец кота Эдгар Гайфуллин перед поездкой купил билет до Тихвина своему питомцу.

Кота искали несколько сотен человек. Спустя некоторое время питомца нашли мертвым , у животного было обморожение и внутреннее кровотечение от укуса. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

По факту случившегося в РЖД идет служебное расследование. Представители компании сообщили, что вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.

История с котом Твиксом не единственная. Из электрички в Подмосковье высадили тойтерьера Арчи. Хозяин пса ищет его уже неделю, за помощью обратились к волонтерам и добровольцам. Владелец собаки рассказал, что на нем уже пытались нажиться мошенники : несколько раз звонили, говорили, что якобы нашли Арчи, просили деньги, но на встречу никто не пришел.