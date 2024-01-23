23 января 2024, 11:11

РЖД персонифицируют перевозку животных в поездах

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РЖД собираются персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников, написало РИА «Новости».

«Мы планируем персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», - заявил он во время круглого стола в Госдуме, где обсуждали правила перевозки домашних животных в общественном транспорте.

Информация о животном в поезде должна будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

О перевозке животных заговорили после вопиющего случая, когда проводница поезда дальнего следования выбросила кота Твикса на мороз в Кирове. При этом женщина должна была знать, что в ее вагоне везут животное. Владелец кота Эдгар Гайфуллин перед поездкой купил билет до Тихвина своему питомцу.

Кота искали несколько сотен человек. Спустя некоторое время питомца нашли мертвым , у животного было обморожение и внутреннее кровотечение от укуса. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

По факту случившегося в РЖД идет служебное расследование. Представители компании сообщили, что вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.

История с котом Твиксом не единственная. Из электрички в Подмосковье высадили тойтерьера Арчи. Хозяин пса ищет его уже неделю, за помощью обратились к волонтерам и добровольцам. Владелец собаки рассказал, что на нем уже пытались нажиться мошенники : несколько раз звонили, говорили, что якобы нашли Арчи, просили деньги, но на встречу никто не пришел.

РЖД Коты Россия Животные Поезда
23 января 2024, 10:00
Сильный ветер вынудил развернуть 22 самолета на пути в Пулково
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В Санкт-Петербурге поднялся штормовой ветер. Ночью 22 рейса перенаправили на запасные аэродромы, но к утру самолеты достигли первоначального пункта назначения. Аэропорт Пулково в своем Telegram-канале опроверг приостановку работы.

«Ночью 22 самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург , ушли на запасные аэродромы, все они вернулись в Пулково», - сообщила пресс-служба.

Несмотря на непогоду, аэропорт продолжал обслуживать авиакомпании и пассажиров, приостановку работы опровергли. В пресс-службе объяснили, что решение о вылете или посадке принимали экипажи, а не воздушная гавань. Они учитывали не только метеоусловия, но и технические особенности самолетов.

Взлетно-посадочные полосы аэропорта поддерживали в нормативном состоянии, работала снегоуборочная техника. В Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании, так как по прогнозу штормовой ветер сохранится до 13 часов.

В середине января в Санкт-Петербурге после столкновения с птицей приземлился самолет авиакомпании «Ямал». Она врезалась в верхнюю часть фюзеляжа. Посадка прошла благополучно.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты Погода
22 января 2024, 23:27
Производители автомобилей отказались от повышения цен — СМИ
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Производители не повысили стоимость автомобилей в России, потому что на рынке накопился большой запас нераспроданных машин. Об этом сообщил сайт 74.ru.

«Запасы нереализованных автомобилей в России у некоторых марок достигли двухмесячного уровня продаж, поэтому производители отказались от январского повышения цен, а дилеры все охотнее демпингуют», - сказано в материале.

По данным издания, около трети ввезенных в прошлом году китайских автомобилей остались на складах. Подобная ситуация и у «АвтоВАЗа». Как отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая, из-за этого дилеры готовы пойти на уступки и не «морозят» деньги в металле.

Ранее автоэксперты спрогнозировали, что в 2024 году на российском рынке будет реализовано 1,25 миллиона новых легковых автомобилей. Это связано с тем, что дилеры готовы предоставлять ценовые скидки на фоне обострения конкуренции.

Россия Машины Водители Деньги АвтоВАЗ
22 января 2024, 21:41
Девять рейсов улетели на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Петербурге
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Девять рейсов направили на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщила администрация аэропорта Пулково.

«Сложные погодные условия прогнозируются в городе до 06:00. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов», - сообщило агентство.

Днем ранее в Пулково задержали несколько рейсов. Рейс из Москвы долгое время кружил над Ладожским озером, с опозданием приземлился самолет авиакомпании Air Algerie.

Ранее 20 января в аэропорту Пулково произошло ЧП. При заходе на посадку в Санкт-Петербурге в самолет авиакомпании «Ямал» врезалась птица. Экипаж благополучно посадил воздушное судно на взлетно-посадочную полосу в аэропорту назначения.

Санкт-Петербург Самолеты Погода Авиакомпании
22 января 2024, 11:33
Москвичам предложили оставлять пожелания о температуре в вагонах метро
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В московской подземке запустили пилотный проект о регулировании температуры в вагонах поездов по просьбам пассажиров. Нововведение затронуло Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«При настройке температуры в вагонах мы строго ориентируемся на санитарно-эпидемиологические требования. У кондиционеров два режима работы - летний и зимний», - уточнил глава ведомства Максим Ликсутов.

Он отметил, что на «серой» ветке метро разместили более 700 стикеров с QR-кодом, ведущим на электронную форму обратной связи. Наклейки подскажут не только номер вагона, но и место в салоне с лучшей циркуляцией. Если в составе не очень комфортная температура, необходимо навести камеру смартфона на QR-код, перейти в форму, указать номер линии, дату, время поездки и оставить пожелание. Специалисты метро обработают заявку.

Глава дептранса добавил, что в случае удачного завершения эксперимента такие коды разместят и в других поездах, а потом и во всем городском транспорте.

Ранее в связи с обновлением экспозиции в поезде «Акварель» в Москве выпустили новую тематическую карту «Тройка». На нее нанесли картину художника-акварелиста Сергея Андрияки «Калина на снегу».

Метро Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва

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