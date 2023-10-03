РЖД назначили более 250 дополнительных поездов на ноябрьские праздники

Читайте нас в:

«На ближайшие праздники назначим более 250 дополнительных поездов дальнего следования. Это на 10% больше, чем годом ранее. Максимальное количество пассажиров ожидаем 3 и 6 ноября», - сообщили в РЖД.

В холдинге уточнили, что дополнительные поезда запустят из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск, Брест. Из Санкт-Петербурга больше поездов проследует по направлениям в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород, Анапу. Также «Российские железные дороги» направят больше составов по направлениям Петрозаводск - Псков, Кисловодск - Ростов-на-Дону, Уфа - Имеретинский Курорт, Тюмень - Оренбург, Воронеж - Казань.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом завершится в 2027 году. ВСМ будет предназначена для пассажирского движения.