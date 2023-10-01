Рост цен на новые автомобили приостановился в России
В период с 16 по 30 сентября роста цен на новые автомобили в России не наблюдалось. О динамике цен сообщил портал «Автостат».
Ранее, как пояснили на сайте, сразу 15 производителей авто увеличили цены в России в августе, причем настолько масштабные изменения цен наблюдались до этого только в мае этого года. На процесс повлияли сразу два ключевых фактора: введение нового утилизационного сбора и ослабление рубля по отношению к зарубежным валютам.
Вторая волна удорожания - как отдельных моделей машин, так и всего модельного ряда некоторых брендов - произошла в сентябре, однако к середине месяца процесс роста цен застопорился.