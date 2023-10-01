Рост цен на новые автомобили приостановился в России

01 октября 2023, 13:44
РИА Новости
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В период с 16 по 30 сентября роста цен на новые автомобили в России не наблюдалось. О динамике цен сообщил портал «Автостат».

Эксперты сайта «Цена Авто» не зафиксировали подорожания новых машин от официально представленных на российском рынке марок во второй половине сентября.

Ранее, как пояснили на сайте, сразу 15 производителей авто увеличили цены в России в августе, причем настолько масштабные изменения цен наблюдались до этого только в мае этого года. На процесс повлияли сразу два ключевых фактора: введение нового утилизационного сбора и ослабление рубля по отношению к зарубежным валютам.

Вторая волна удорожания - как отдельных моделей машин, так и всего модельного ряда некоторых брендов - произошла в сентябре, однако к середине месяца процесс роста цен застопорился.
Более 44 тысяч нарушений при перевозке детей пресекли в Москве с начала года
23 октября 2023, 17:40
РИА «Новости»
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С начала 2023 года сотрудники дорожной безопасности пресекли нарушения правил перевозки детей более 44 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Взрослые пренебрегли детской безопасностью 44 393 раза - именно столько нарушений правил перевозки детей было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что детей до семи лет нужно возить в машине только с детскими удерживающими средствами. Пассажирам до 11 лет на заднем сидении положено удерживающее устройство, а на переднем сидении к тому же полагаются ремни безопасности. В случае совершения административного правонарушения грозит штраф в размере трех тысяч рублей, должностным лицам - 25 тысяч рублей, а юридическим - 100 тысяч рублей.

Ведомство призвало автомобилистов относиться серьезно к безопасности детей и использовать положенные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья юных пассажиров.

Ранее стало известно, что более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе.

Дети ГИБДД Машины Москва 2023
Более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе
23 октября 2023, 15:51
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве за прошлую неделю зафиксировали 173 ДТП, в которых погибли десять человек. Всего в авариях пострадали 185 человек, в том числе десять детей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, пятница стала самым аварийным днем, а понедельник наоборот оказался безопаснее остальных. Больше всего зарегистрировали происшествия с наездами на пешеходов - 78 случаев, а также 60 столкновений автомобилей.

Кроме этого, ГИБДД выезжало и на три ДТП с участием мотоциклов и пять - с велосипедами. Еще инспекторы пресекли 465 нарушений управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Госавтоинспекция Москвы подвела итоги девяти месяцев работы. За этот период в столице зарегистрировали почти 1800 наездов на пешеходов.

ДТП Машины Москва 2023
Собянин рассказал о пересадках на МЦД в Москве
23 октября 2023, 13:35
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Жителям столицы стали доступно более 100 вариантов пересадок со всех четырех Московских центральных диаметров, а в будущем их количество еще увеличится. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Так, станция «Окружная» соединила МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также предоставила возможность пересесть на Аэроэкспресс в Шереметьево.

Кроме того, с «Кутузовской» можно пересесть на МЦК и Филевскую линию.

«Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, маршруты Аэроэкспресса, Замоскворецкую и Кольцевую ветки метро. Также отсюда отправляются поезда дальнего следования.

В будущем вариантов пересадки станет еще больше, сообщил мэр.

Например, с «Петровско-Разумовской» станции МЦД-1 можно будет перейти на МЦД-3, а также Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Со станции «Рижская» МЦД-3 и МЦД-4 горожане смогут переходить на МЦД-2, БКЛ и Калужско-Рижскую ветку.

А на станции «Беговая» МЦД-4 появится крупный транспортный узел, соединяющий первый и четвертый диаметры, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.

Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 пригородных станциях столицы.

Метро МЦД Сергей Собянин Москва 2023 МЦК
Россияне попросили Минпромторг и ФАС остановить произвол автодилеров
22 октября 2023, 15:28
Freepik
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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Банку России с требованием остановить произвол дилеров и ограничить размер комиссии. Об этом заявил вице-президент союза Антон Шапарин. Его процитировало издание 74.ru.

«Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены», - указал Шапарин.

Он обратил внимание на то, что цены подскочили как на новые, так и поддержанные машины. По его мнению, доходы автодилеров стали зашкаливать. НАС потребовал внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%.

Организация направила обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Ранее СМИ назвали самые дешевые автомобили для чиновников. Наиболее бюджетной машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. В список вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute УАЗ и китайская иномарка Haval. Из недорогих машин журналисты также отметили Lada Niva Legend, цена которой составляет не меньше 830 тысяч рублей.

ФАС России Минпромторг РФ Экономика

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