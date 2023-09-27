Росстат зафиксировал недельный рост розничных цен на топливо

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Самый большой розничных цен на топливо зафиксировали в Магаданской области. Там ценники прибавили сразу 4%.

Снижение стоимости топлива произошло в 10 регионах. Самое сильное падение в Республике Марий Эл - на 2,8%, Владимирской и Костромской областях - на 1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на топливо за неделю увеличились на 0,5% и 0,4% соответственно.

Второе место по росту цены после дизельного топлива показала марка бензина АИ-98. За неделю она выросла на 56 копеек и достигла 68,45 рубля. Марки бензина АИ-95 и АИ-92 подорожали на 23 и 21 копейку и их средняя цена составила 56,47 и 51,62 рубля соответственно.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ожидает стабилизации оптовых и розничных цен на топливо на внутреннем рынке. Он подчеркнул, что кроме принятых мер власти также дали нефтяным и перерабатывающим компаниям свои рекомендации.

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