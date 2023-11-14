Россию захотели отключить от международной авиационной доменной зоны

Как выяснило издание, 10 ноября некоторые отечественные компании из авиационной отрасли получили уведомления о прекращении регистрации и продления доменов.aero в этой зоне. Предупреждения направила одна из авторизованных в России организаций Ru-Center, регистрирующая международные доменные имена.

«С 10 ноября 2023 года SITA SC прекращает прием заказов на регистрацию и продление регистрации доменов в доменной зоне.aero для клиентов из ряда стран, в том числе РФ», - указали в письме.

Пресс-служба Ru-Center подтвердила журналистам информацию об уведомлении от швейцарского оператора и последующую рассылку. В SITA давать комментарии отказались.

Сразу после получения предупреждения в Ru-Center экстренно за свой счет продлили на год домены всех клиентов, чтобы их сайты продолжали работать. В пресс-службе компании добавили, что пока ограничения не вступили в силу, поэтому зарегистрировать и продлить домен.aero по-прежнему возможно.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, когда российские авиакомпании получат полностью импортозамещенные самолеты SJ-100. Более 20 таких авиалайнеров поставят перевозчикам в 2024 году.