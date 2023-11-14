Россию захотели отключить от международной авиационной доменной зоны
Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил запретить российским компаниям использование международной авиационной доменной зоны верхнего уровня .aero. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в аэропортовом холдинге, крупной авиакомпании и организации, занимающейся техобслуживанием самолетов.
Как выяснило издание, 10 ноября некоторые отечественные компании из авиационной отрасли получили уведомления о прекращении регистрации и продления доменов.aero в этой зоне. Предупреждения направила одна из авторизованных в России организаций Ru-Center, регистрирующая международные доменные имена.
«С 10 ноября 2023 года SITA SC прекращает прием заказов на регистрацию и продление регистрации доменов в доменной зоне.aero для клиентов из ряда стран, в том числе РФ», - указали в письме.
Пресс-служба Ru-Center подтвердила журналистам информацию об уведомлении от швейцарского оператора и последующую рассылку. В SITA давать комментарии отказались.
Сразу после получения предупреждения в Ru-Center экстренно за свой счет продлили на год домены всех клиентов, чтобы их сайты продолжали работать. В пресс-службе компании добавили, что пока ограничения не вступили в силу, поэтому зарегистрировать и продлить домен.aero по-прежнему возможно.
Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, когда российские авиакомпании получат полностью импортозамещенные самолеты SJ-100. Более 20 таких авиалайнеров поставят перевозчикам в 2024 году.