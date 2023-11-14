14 ноября 2023, 11:34

Россию захотели отключить от международной авиационной доменной зоны

Читайте нас в: Google Новости

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил запретить российским компаниям использование международной авиационной доменной зоны верхнего уровня .aero. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в аэропортовом холдинге, крупной авиакомпании и организации, занимающейся техобслуживанием самолетов.

Как выяснило издание, 10 ноября некоторые отечественные компании из авиационной отрасли получили уведомления о прекращении регистрации и продления доменов.aero в этой зоне. Предупреждения направила одна из авторизованных в России организаций Ru-Center, регистрирующая международные доменные имена.

«С 10 ноября 2023 года SITA SC прекращает прием заказов на регистрацию и продление регистрации доменов в доменной зоне.aero для клиентов из ряда стран, в том числе РФ», - указали в письме.

Пресс-служба Ru-Center подтвердила журналистам информацию об уведомлении от швейцарского оператора и последующую рассылку. В SITA давать комментарии отказались.

Сразу после получения предупреждения в Ru-Center экстренно за свой счет продлили на год домены всех клиентов, чтобы их сайты продолжали работать. В пресс-службе компании добавили, что пока ограничения не вступили в силу, поэтому зарегистрировать и продлить домен.aero по-прежнему возможно.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, когда российские авиакомпании получат полностью импортозамещенные самолеты SJ-100. Более 20 таких авиалайнеров поставят перевозчикам в 2024 году.

Авиация Самолеты
14 ноября 2023, 11:37
Направления движения пассажиров нанесли на указатели в московском метро
Читайте нас в: Google Новости
На указатели в московском метро нанесли дополнительную информацию для обозначения направлений движения пассажиров в переходах. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

Тестовый указатель появился на станции «Октябрьская» Кольцевой линии. Он предупредит пассажиров о встречном потоке людей с помощью интуитивно понятной символики - красных и зеленых стрелок. Раньше на табличках просто писали «Держитесь левой стороны».

«Согласно нашему исследованию, более 86% пассажиров считают нововведение полезным», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Еще на восьми станциях московского метро установили указатели со сквозной нумерацией входов и выходов. Общее количество таких остановок достигло 12.

А юбилейный 100-тысячный домовой указатель установили в Москве 9 ноября на улице Маршала Рыбалко на доме № 2, корпус 2.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
14 ноября 2023, 11:26
Тестирование активации «Тройки» через турникет в метро Москвы практически завершили
Дептранс Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В ближайшее время пассажиры московского метро смогут активировать карты «Тройка» через турникеты. Добровольцы успешно протестировали новую функцию уже 30 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В тестировании новой функции принимают участие пассажиры. Они совершили уже 30 тысяч успешных активаций на 1 100 турникетах метро и МЦК», - подчеркнул он.

В ближайшее время пассажиры смогут пополнить «Тройку» онлайн и активировать ее через турникет. По такой же схеме будет доступна оплата и в наземном транспорте столицы.

Москвичи регулярно пользуются картой «Тройка» для проезда в метро, на МЦК, МЖД и другом общественном транспорте. Но только 95% из них правильно закрывают свои поездки на железной дороге. О правилах пользования напомнили в столичном дептрансе.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
13 ноября 2023, 12:34
Шесть дополнительных выделенных полос для общественного транспорта заработают в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Со 2 декабря в четырех округах Москвы заработают шесть дополнительных выделенных полос для общественного транспорта. Их общая протяженность превысит 3,2 километра. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти участки примерно в три раза быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, там на 25% снизится аварийность», - подчеркнул он.

Выделенные полосы появятся во Внукове, центре столицы, на 2-й улице Машиностроения, участке Душинской улицы, участке улицы Советской Армии от Трифоновской до пересечения с Сущевским Валом, а также в районе станции метро «Медведково».

Всего за десять лет в Москве ввели около 300 километров выделенных полос, заменили и установили более семи тысяч остановок.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
12 ноября 2023, 16:39
Движение поездов в Рязанской области возобновили после теракта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участок между станциями Рыбное и Блокпост открыли в Рязанской области после схода с рельсов вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Перевозчик уточнил, что первый грузовой состав по перегону проехал в 15:34.

За прошедшие сутки работавшие на месте крушения железнодорожники убрали 19 вагонов, сошедшие с рельсов, уложили 175 метров новой шпальной решетки, смонтировали 300 метров контактной подвески и заменили опору контактной сети.

К работам привлекли 300 человек и четыре восстановительных поезда.

В пресс-службе МЖД напомнили, что в результате происшествия никто не пострадал. На движение пассажирских и пригородных поездов авария не повлияла.

Сход с рельсов 19 вагонов в Рязанской области произошел утром в минувшую субботу, 11 ноября. По данным Следственного комитета России, причиной стала детонация неизвестного взрывного устройства на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост.

Пострадавший состав выехал со станции Титан Октябрьской железной дороги в сторону станцию Юльевка Приволжской железной дороги.

Работающие на месте криминалисты сообщили, что повреждения получили 15 вагонов. Следователи завели дело о теракте.

Россия Поезда

Новости по теме