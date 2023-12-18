18 декабря 2023, 20:19

Российскому самолету разрешили пролететь над Норвегией

РИА «Новости»
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В Норвегии открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Nordwind Airlines. На борту, который выполнял рейс Москва — Варадеро, возникла неотложная ситуация, сообщил телеканал NRK.

«Экстренный медицинский случай на борту позволяет ему получить разрешение использовать норвежское воздушное пространство», - отметила руководитель по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрина Фрамхолт.

Она добавила, что самолет полетел обратно в Москву.

После начала спецоперации на Украине против России ввели ряд жестких ограничительных мер. Помимо запрета на поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, в ЕС, США, Канаде и некоторых других государствах приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для российских лайнеров.

В понедельник, 19 декабря, Евросоюз принял новый пакет рестрикций , который стал двенадцатым по счету.

В Норвегии открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Nordwind Airlines. На борту, который выполнял рейс Москва - Варадеро, возникла неотложная ситуация, сообщил телеканал NRK.

США Норвегия Самолеты Евросоюз Украина
17 декабря 2023, 16:51
Собянин раскрыл число совершенных с первого запуска поездок на МЦД-3
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Самыми популярными станциями на третьем московском диаметре стали «Выхино», «Зеленоград-Крюково» и «Химки». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пассажиры с момента запуска МЦД-3 совершили более 40 миллионов поездок. Собянин напомнил, что диаметр соединил Зеленоград и город Раменское. Сейчас на линии находятся 38 станций, но в будущем к ним прибавятся еще три.

«У жителей столицы и Московской области появились новые прямые маршруты - время на дорогу сократилось», - указал мэр столицы.

Градоначальник добавил, что в Москве появились бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры, а стоимость проезда для некоторых пассажиров снизилась до трех с половиной раза.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что жители столицы активировали карты «Тройка» за осень более миллиона раз. Он отметил, что популярность этой функции выросла почти на треть.

Метро Сергей Собянин Москва 2023
16 декабря 2023, 11:14
Путин запустил движение по новому тоннелю Транссиба в Приамурье
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин принял участие в открытии нового двухпутного Керакского тоннеля на Транссибе. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Торжественная церемония запуска поездов прошла 15 декабря в Москве в рамках IV Железнодорожного съезда. Новый тоннель в Амурской области позволит существенно увеличить пропускную способность перегона Транссиба Ковали - Ульручьи и повысит скорость движения на Восточном полигоне железных дорог.

«Пути в тоннеле смонтированы по технологии пониженной вибрации, при которой полушпалы, залитые в бетон, укладывают на тонкую прослойку полимерного материала», - отметили в пресс-службе.

Несмотря на сложные условия, специалистам удалось завершить строительство сооружения раньше срока, с опережением графика на девять месяцев. Тоннель имеет протяженность 926 метров, при его создании специалисты сделали проход через крепкие горные породы и два геологических разлома.

Ранее Путин анонсировал «десятилетие большой стройки» в России. Он пообещал, что в стране создадут сеть высокоскоростных железных магистралей.

РЖД Владимир Путин
15 декабря 2023, 18:54
Путин предупредил об угрозе для российской железнодорожной инфраструктуры
Unsplash
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Противник нацелился на важные объекты российской железнодорожной инфраструктуры, поэтому необходимо проявлять бдительность. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

«Противник пытается, вы знаете об этом, дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона», - отметил глава государства.

Быть внимательными в этой ситуации - задача, прежде всего, правоохранительных органов, спецслужб и Росгвардии, уточнил Путин. Однако все, кто работает на Восточном полигоне, должны быть бдительными, подчеркнул президент.

Во время выступления на заседании Владимир Путин также сообщил, что предстоящее десятилетие станет для России временем большой стройки, в том числе в железнодорожной сфере. По словам президента, в перспективе железнодорожные магистрали протянутся до Донбасса.

РЖД Поезда Владимир Путин
15 декабря 2023, 18:29
Путин пообещал укрепить железнодорожную отрасль в России
РИА «Новости»
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В России продолжает укрепляться железнодорожная отрасль, а также повышаются грузооборот и пассажиропоток. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

«Надо думать, надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов», - отметил он.

Путин также указал на необходимость расширить возможности промышленности и отраслевого образования. Он выразил уверенность в том, что страна справится с поставленными задачами, потому что в железнодорожной сфере есть много настоящих профессионалов и талантливых работников.

«Будем действовать слаженно, совместно, объединяя усилия государства, регионов, бизнеса, ваших замечательных трудовых коллективов», - заключил глава государства.

Ранее Путин анонсировал «десятилетие большой стройки» в России. По его словам, в ближайшее время в стране начнется масштабное строительство сети высокоскоростных магистралей.

РЖД Владимир Путин

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