28 декабря 2023, 13:37

Российскому самолету МС-21 разрешили летать с максимальной нагрузкой

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По итогам сертификационных испытаний специалисты разрешили перевозить на российском самолете МС-21 максимальное количество пассажиров. Документ выдала Росавиация.

«Российский магистральный самолет МС-21-300/310 допущен для перевозки 211 пассажиров, следует из одобрения главного изменения к сертификату типа», - объявила пресс-служба агентства воздушного транспорта.

В испытаниях участвовали организации «Авиарегистр России» и авиационный сертификационный центр ГосНИИ ГА. Пассажирский салон максимально заполнили, в самолет пустили все 211 пассажиров, пять бортпроводников и трех членов летного экипажа. После этого провели аварийную эвакуацию. Она заняла 81,7 секунды, на 90 секунд меньше норматива.

Специалисты проверили работу аварийно-спасательного оборудования и соответствие самолета нормам летной годности. По результатам испытаний на МС-21 разрешили перевозить предусмотренное конструкторами количество пассажиров. До этого Росавиация одобрила полеты только с уменьшенной загрузкой в 175 человек.

Первый полет российского самолета планировали провести до конца 2023 года. Ростех анонсировал старт серийных поставок МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 в следующем году.

Авиация Самолеты Импортозамещение
28 декабря 2023, 13:30
Движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра открыли в Москве
РИА «Новости»
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В Москве запустили движение по обновленному Дмитровскому путепроводу. В сторону центра открылось три полосы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за 10 дней строители убрали подходы к временному путепроводу со стороны области, уложили насыпи и асфальт на подъездах к новому путепроводу. Работы производили непрерывно, с сохранением движения автомобилей и железнодорожного транспорта.

Специалистам осталось демонтировать временные постройки, облагородить лестничные конструкции нового путепровода, переустроить пять километров сетей инженерной инфраструктуры и благоустроить окрестности.

Четвертая полоса Дмитровского путепровода станет доступна сразу же после демонтажа временной конструкции в первом квартале наступающего года. К июню следующего года завершится реконструкция шестиполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги и съезда на Дмитровское шоссе, а также двухполосного съезда с улицы Валаамская на шоссе в направлении центра и к Верхней аллее.

«Старый путепровод был аварийный. Его пришлось снести. Построили временный путепровод. Сейчас построили основной», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Десять дней назад мэр открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области.

Дороги Москва 2023 Андрей Бочкарев
28 декабря 2023, 10:52
Городской транспорт будет бесплатным в Москве в новогоднюю ночь
РИА «Новости»
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Жители и гости столицы смогут пользоваться городским транспортом бесплатно в новогоднюю ночь — с 20:00 часов 31 декабря до 06:00 утра 1 января. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что в праздничную ночь будут работать метрополитен, МЦК и 158 наиболее популярных дневных и ночных маршрутов наземного общественного транспорта. Время работы МЦД увеличат до 03:00.

В Рождество, 7 января, московское метро и МЦК будут открыты до 02:00 ночи, МЦД - до 03:00. Также до 3 часов будет ходить 151 автобусный, электробусный и трамвайный маршрут, при этом 16 из них продолжат работать до утра.

Кроме того, в новогодние праздники парковки в столице - за исключением тех, что за шлагбаумами - сделают бесплатными.

Жители и гости столицы смогут пользоваться городским транспортом бесплатно в новогоднюю ночь - с 20:00 часов 31 декабря до 06:00 утра 1 января. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый год Сергей Собянин Москва 2023
28 декабря 2023, 10:36
Благоустройство у городского вокзала «Ростокино» завершили в Москве
РИА «Новости»
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Завершилось благоустройство территории у железнодорожной станции «Ростокино» в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, городской вокзал «Ростокино» стал связующим звеном между станциями метрополитена, Московского центрального кольца и Московской железной дороги.

«В рамках работ благоустроили четыре территории, сделали удобные маршруты к транспортному объекту от жилой застройки», - отметил заммэра.

Специалисты убрали под землю воздушные электролинии, расширили пешеходные тротуары, обновили 16 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, разбили газон и установили свыше 50 фонарей.

На Проспекте Мира рядом с домом 202А обустроили сквер со скейт-парком, спортивными и детскими игровыми площадками и зонами отдыха. Около дома 185, корпус 2, появилось футбольное поле. В Будайском проезде организовали парковку на 60 машиномест и место для занятий воркаутом.

Ранее специалисты облагородили территорию, прилегающую к станции «Свиблово».

Благоустройство Москва 2023 Петр Бирюков
28 декабря 2023, 08:37
Следком заинтересовался 17-часовой пробкой на трассе Екатеринбург — Пермь
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Затор на трассе Екатеринбург — Пермь длился больше 17 часов. Причиной пробки могло стать ненадлежащее состояние дорог. Председатель Следственного комитета России поручил разобраться в ситуации и представить доклад, сообщила пресс-служба главного управления.

Затор на трассе Екатеринбург - Пермь длился больше 17 часов. Причиной пробки могло стать ненадлежащее состояние дорог. Председатель Следственного комитета России поручил разобраться в ситуации и представить доклад, сообщила пресс-служба главного управления.

«Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам в Свердловской области», - объявил Следком.

Информация о том, что машины простояли в пробке больше 17 часов, появилась в СМИ. Затор могло спровоцировать ненадлежащее состояние дорог. Следственные органы начали проверку. Исполняющий обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Александру Бастрыкину о ее результатах.

На Урале выпало рекордное количество осадков. Участки федеральной дороги Екатеринбург - Пермь в Ревдинском и Ачитском районах занесло снегом, сообщала ГИБДД Свердловской области. В Первоуральском районе на отрезке трассы с 285-го по 342-й километр 27 декабря временно ограничивали движение всех видов транспорта.

Пермский край Пермь Пробки Дороги Екатеринбург Свердловская область Следственный комитет России

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