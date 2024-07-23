23 июля 2024, 07:55

Российский фрегат «Штандарт» застрял у берегов Франции без воды и еды

РИА «Новости»
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Власти Франции по политическим мотивам закрыли доступ в порт Бреста российскому трехмачтовому парусному фрегату «Штандарт». В скором времени на борту могут закончиться запасы воды и продовольствия, сообщил РИА «Новости» председатель ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.

«Ситуация на корабле будет быстро ухудшаться. <…> Власти должны понять, что очень скоро у команды закончится вода и еда. Они не могут оставить ее в этой ситуации, это нелегально, ей не может быть отказано во входе в порт», - сказал он.

Ответственность за блокировку Элькан возложил на проукраинскую ассоциацию, которая добивалась введения санкций против фрегата. Он заявил, что она боролась с Россией, а не помогала Украине, и использовала ситуацию в своих целях.

На борту «Штандарта» находятся 17 моряков из разных стран, в том числе из Франции, Испании, Нидерландов, США, Бельгии, Великобритании и Израиля. Фрегат встал на якорь в полукилометре от атлантического побережья Франции.

Страны Европы обложили санкциями морские суда из России. Минфин Великобритании включил в черный список 11 нефтяных танкеров.

Корабли Международные отношения Санкции Россия Франция
24 июля 2024, 16:26
Госдума продлила разрешение на сплошные вырубки на Байкале
Медиасток.рф
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Госдума приняла законопроект, разрешающий сплошные вырубки леса вдоль Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее норма действовала до 31 декабря 2024 года.

«Если же говорить о реальной картине, то чаще всего там рубится кустарник и мелколесье, которые растут рядом с уже построенной в прошлом веткой железной дороги», - объяснил депутат от «Единой России» Александр Якубовский.

Он назвал обеспечение своевременного развития БАМ и Транссиба критически важным, особенно в условиях разворота экспорта в сторону Востока. Для таких рубок земли лесного фонда будут переводить в иные категории, сообщили в документе.

Ранее президент Владимир Путин сообщал , что БАМ обеспечила надежный транспортный маршрут для всей Евразии.

В мае глава РЖД Олег Белозеров назвал Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб главными путями в России.

Госдума РФ Поезда
24 июля 2024, 08:25
Американцы закупили в Китае рекордное количество авто
Global Look Press
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В июне Китай поставил в США легковые автомобили стоимостью 401,7 миллиона долларов. Это максимальный показатель за всю историю взаимной торговли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет китайской статслужбы.

По сравнению с январем 2024 года экспорт автомобилей из КНР в Штаты увеличился в три раза, а относительно мая - на 17%. В первый месяц лета объем поставок в денежном выражении составил 401,7 миллиона долларов.

Однако в целом продажи китайских авто за рубеж сократились. В июне произвели поставки на сумму 6,705 миллиарда долларов - на 18% меньше, чем в мае. Это минимальное значение с февраля текущего года.

В России исключили снижение цен на китайские автомобили. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что стоимость машин связана с политической ситуацией.

США Экспорт Бизнес Машины Китай
23 июля 2024, 08:21
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
РИА «Новости»
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту утром 23 июля временно перекрыли. Об этом сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - предупредили водителей.

Автомобилисты не могли проехать по переправе больше получаса. До этого сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находится 480 машин. Время ожидания составляло около двух часов.

Крымский мост перекрыли в 07:29. Но уже в 08:05 движение восстановили.

Накануне, 22 июля, очередь на подходах к Крымскому мосту достигла почти тысячи автомобилей. Водители не могли проехать как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи.

Крымский мост Машины Водители
22 июля 2024, 06:49
Поиски пропавшего в Якутии вертолета с четырьмя людьми возобновили
Пресс-служба МЧС
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Утром 22 июля команда спасателей возобновила поиски пропавшего вертолета Robinson с четырьмя людьми на борту. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

Поисково-спасательные мероприятия продолжили в 10:50 (04:50 по московскому времени). В небо поднялся вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», на борту которого находились спасатели, сотрудник правоохранительных органов и медицинская бригада.

Вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами пропал в Алданском районе 19 июля. МЧС сообщило, что аварийный маяк на воздушном судне сработал в 80 километрах от населенного пункта Чагда. Из-за плохих погодных условий и ограниченной видимости вылет спасателей несколько раз откладывали.

Вертолеты Авиация Якутия Авиакатастрофы Авиакомпании

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