Российским чиновникам официально рекомендовали ездить на Lada Largus

Перечень составили в октябре 2023 года, включив Lada, УАЗ, «Москвич», Aurus, Evolute и Haval. Спустя три месяца в него добавили «Соллерс» и Citroen. Теперь Минпромторг расширил список автомобилей, рекомендованных для использования чиновниками, включив Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь». Таким образом, в него добавили более 40 моделей от 14 брендов.

Пересадить чиновников на российский автопром поручил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент Владимир Путин. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что самой дешевой в утвержденном Минпромторгом списке стала Lada Granta, а самой дорогой - Aurus.