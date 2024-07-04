04 июля 2024, 06:27

Российским чиновникам официально рекомендовали ездить на Lada Largus

РИА «Новости»
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Список рекомендованных для использования госслужащими автомобилей расширили до 40 с лишним моделей. Минпромторг включил в него Lada Largus, «Соболь» и «Газель», сообщил РБК.

Перечень составили в октябре 2023 года, включив Lada, УАЗ, «Москвич», Aurus, Evolute и Haval. Спустя три месяца в него добавили «Соллерс» и Citroen. Теперь Минпромторг расширил список автомобилей, рекомендованных для использования чиновниками, включив Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь». Таким образом, в него добавили более 40 моделей от 14 брендов.

Пересадить чиновников на российский автопром поручил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент Владимир Путин. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что самой дешевой в утвержденном Минпромторгом списке стала Lada Granta, а самой дорогой - Aurus.

Чиновники Машины Lada
03 июля 2024, 13:58
Совфед исключил ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто
РИА «Новости»
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Совет Федерации одобрил закон об исключении ОСАГО из числа обязательных документов для постановки транспортного средства на учет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Изменения коснутся закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Новый порядок будет действовать как при первичной постановке автомобиля на учет, так и при его перерегистрации.

Кроме того, водители теперь смогут снимать машину с учета сразу после продажи, а не через 10 дней после обращения в ГИБДД, как это было ранее. Также по заявлению владельца будут прекращать учет угнанного транспортного средства.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов высказался в поддержку реформы , заявив, что она серьезно упростит жизнь водителям.

Совет Федерации РФ ОСАГО
02 июля 2024, 18:21
Водителей старше 80 лет предложили пускать за руль после медосмотра
РИА «Новости»
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Требование об обязательном медицинском освидетельствовании водителей старше 80 лет предложили внести в закон «О безопасности дорожного движения». С инициативой выступил вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. В распоряжении 360.ru оказался полный текст подготовленного парламентарием законопроекта.

В пояснительной записке отметили, что повторный экзамен на права, а также новое медицинское освидетельствование российские водители проходят раз в 10 лет после истечения срока удостоверения, а также после истечения срока лишения права на управление транспортным средством. Отдельной нормы для пожилых людей в действующем законе нет.

При этом специалисты Минздрава отмечают снижение остроты чувств и проблемы с кратковременной памяти, которые появляются с возрастом. Кроме того, у пожилых людей ухудшаются зрение, слух, реакция, что приводит к росту риска аварий.

Введение повторного медицинского освидетельствования для водителей, достигших возраста 80 лет, помогут выявить заболевания, которые могут повлиять на управление машиной. Это снизит риск серьезных ДТП и защитит всех участников дорожного движения.

Ранее с подобной инициативой в Министерство внутренних дел обратились участники общественной организации «Ветераны России». Они предложили сделать медицинские освидетельствования регулярными для водителей, достигших 75-летнего возраста.

Законы Госдума РФ ПДД Россия Водители
01 июля 2024, 07:54
Корпорации Boeing предложили сделку по делу о неисправных лайнерах
РИА «Новости»
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Минюст США предложит корпорации Boeing Co. признать себя виновной в мошенничестве либо предстать перед судом. Детали сделки раскрыло агентство Bloomberg.

На встрече с родственниками и адвокатами погибших в двух авиакатастрофах с участием 737 Max представители Минюста сообщили, что предъявят производителю самолетов обвинение в мошенничестве. До конца недели руководству Boeing предстоит решить, признать себя виновным или рискнуть и предстать перед судом. На корпорацию наложат новый уголовный штраф в размере 243,6 миллиона долларов сверх 243,6 миллиона, уже уплаченных по соглашению об отсрочке судебного преследования на 2021 год.

«Сделка никоим образом не признает, что преступление Boeing унесло жизни 346 человек. Семьи будут решительно возражать против этой сделки о признании вины», - сказал адвокат потерпевших Пол Касселл.

Родственники жертв запрашивали почти 25 миллиардов долларов. Из этой суммы от 14 до 22 миллиардов долларов могли бы выделить на независимый корпоративный мониторинг и совершенствование программ безопасности Boeing.

В мае в США умер второй свидетель по делу о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Бывший аудитор качества одного из поставщиков корпорации скончался от внезапной и скоротечной болезни.

США Авиация Уголовное дело Суд Мошенничество Авиакатастрофы Самолеты Boeing Бизнес
28 июня 2024, 07:37
Рабочие восстановили второй путь на месте схода поезда в Коми
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Железнодорожное движение по перегону Инта-1 — Угольный в Коми возобновили в полном объеме. Рабочие восстановили размытую насыпь, и открыли второй путь, сообщили РЖД.

«Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график», - объявила пресс-служба компании.

Рабочие восстановили путь, на котором после подмыва насыпи произошел сход поезда № 511 Воркута - Новороссийск. Они возвели новую насыпь, уложили 200 метров рельсошпальной решетки и выровняли этот участок при помощи спецтехники. Движение запустили в 03:42.

Восстановительные работы на месте аварии сняли на видео. Поезд сошел с рельсов 26 июня, на нем ехали 215 пассажиров. Погибли три человека. Один из пострадавших рассказал 360.ru , что сначала показалось, будто в поезде нажали стоп-кран, но потом пассажиров стало бросать в разные стороны. Вагон, в котором ехал мужчина, рухнул в воду.

Железнодорожное движение по перегону Инта-1 - Угольный в Коми возобновили в полном объеме. Рабочие восстановили размытую насыпь, и открыли второй путь, сообщили РЖД.

РЖД Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

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