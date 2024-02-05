Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей с детьми в самолетах

Парламентарий рассказала, что группа депутатов разрабатывает законопроект о внесении поправок в Воздушный кодекс РФ. На начальном этапе подготовки документа они планируют уточнить его формулировки. В частности, до какого возраста запрет будет актуален.

Буцкая отметила, что рассматриваются несколько вариантов: для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случае инвалидности - до 18.

При этом родители смогут бесплатно пересадить ребенка на соседнее кресло даже в тех случаях, когда лоукостеры зарабатывают на выборе пассажиром определенного места в самолете. По мнению депутатов, это вопрос безопасности перелетов.

«В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости. Уже далее следуют очевидные вопросы комфорта», - подчеркнула Буцкая.

В декабре 2023 года авиакомпании и аэропорты изменили правила перелета пассажиров с детьми после проверки Генеральной прокуратуры. На стойках регистрации и сайтах авиакомпаний пассажиров стали предупреждать, что они могут выбрать, с кем из сопровождающих полетит ребенок.

Российским авиакомпаниям могут запретить рассаживать родителей с детьми в самолетах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую.