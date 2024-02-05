05 февраля 2024, 04:01

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей с детьми в самолетах

РИА «Новости»
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Российским авиакомпаниям могут запретить рассаживать родителей с детьми в самолетах. Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую.

Парламентарий рассказала, что группа депутатов разрабатывает законопроект о внесении поправок в Воздушный кодекс РФ. На начальном этапе подготовки документа они планируют уточнить его формулировки. В частности, до какого возраста запрет будет актуален.

Буцкая отметила, что рассматриваются несколько вариантов: для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случае инвалидности - до 18.

При этом родители смогут бесплатно пересадить ребенка на соседнее кресло даже в тех случаях, когда лоукостеры зарабатывают на выборе пассажиром определенного места в самолете. По мнению депутатов, это вопрос безопасности перелетов.

«В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости. Уже далее следуют очевидные вопросы комфорта», - подчеркнула Буцкая.

В декабре 2023 года авиакомпании и аэропорты изменили правила перелета пассажиров с детьми после проверки Генеральной прокуратуры. На стойках регистрации и сайтах авиакомпаний пассажиров стали предупреждать, что они могут выбрать, с кем из сопровождающих полетит ребенок.

Российским авиакомпаниям могут запретить рассаживать родителей с детьми в самолетах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую.

Авиация Запреты Самолеты Авиакомпании
05 февраля 2024, 02:38
Владельцы китайских машин столкнулись с проблемами в обслуживании
Freepik
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Российские дилеры столкнулись с проблемами в обслуживании китайских машин, которые ввезли в страну параллельным импортом. На данный момент сложности коснулись марок Geely, Exeed и Li Auto. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Союз автосервисов.

По данным издания, официальные сервисные центры не могут провести полную диагностику таких машин, потому что они не имеют необходимого программного обеспечения и локализации.

Кроме того, на автомобили, ввезенные параллельным импортом, не распространяется гарантийное обслуживание. Покупателям китайских машин посоветовали заранее учесть возможные сложности с обслуживанием и ремонтом, и выяснить, какие запчасти и расходники понадобятся в процессе эксплуатации автомобиля и где его можно будет чинить.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что цены на китайские машины в ближайшее время не снизятся. И даже после начала производства отечественных автокомпонентов автомобили в России не подешевеют.

Россия Машины
04 февраля 2024, 18:07
Самолет Ту-214 вернули на коммерческие рейсы в России
РИА «Новости»
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Авиалайнер Ту-214 совершил свой первый коммерческий рейс после долгого перерыва. Самолеты, которые получил перевозчик Red Wings, не занимались перевозкой пассажиров более пяти лет, сообщила пресс-служба Росавиации.

«В ночь с пятницы на субботу (2-3 февраля) воздушное судно выполнило рейс по маршруту Жуковский - Сочи. Red Wings планирует использовать лайнер в том числе для выполнения международных рейсов из России в Грузию, Армению и Израиль», - уточнили в сообщении.

Перед возвратом в эксплуатацию Ту-214 получил новый салон на 194 места. До этого самолет примерно семь лет хранился на базе Казанского авиационного завода.

По словам исполняющего обязанности начальника Центрального МТУ Росавиации Андрея Дмитриева, самолет Ту-214 и его эксплуатант - авиакомпания Red Wings - соответствуют всем необходимым требованиям для осуществления безопасной перевозки пассажиров.

Первый пассажирский рейс, выполненный на обновленном самолете Ту-214, накануне приняли в аэропорту Сочи. Со следующей недели он будет вылетать из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми и Тель-Авив.

Сочи Самолеты Россия
03 февраля 2024, 04:33
Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс на обновленном Ту-214
РИА «Новости»
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Сочинский аэропорт принял первый пассажирский рейс, выполненный на обновленном российском самолете Ту-214 после перезапуска их полетов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба авиагавани.

«Традиционно, борт встретили водяной аркой, загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета», - сказано в сообщении.

Самолет авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Жуковский в Московской области. Со следующей недели он будет выполнять международную программу полетов из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а потом и в Тель-Авив.

По данным авиагавани, маршрутная сеть Red Wings из аэропорта Сочи насчитывает 13 направлений в этом году. В частности, четыре внутрироссийских и девять международных.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе терминала внутренних рейсов в аэропорту Осака (Итами) префектуре Хиого. Они принадлежали авиакомпании All Nippon Airways.

Сочи Самолеты
02 февраля 2024, 18:01
Около 200 зарядных станций для электробусов установят в Москве в 2024 году
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В 2024 году в Москве вдоль маршрутов городского транспорта и на конечных пунктах планируют установить порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС). Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, Москва стала лидером в Европе по развитию городского электротранспорта. Так, с 2018 года примерно на 120 маршрутов вышли более 1,4 тысячи электробусов, заменив старые автобусы.

«В столице уже установлено свыше 340 зарядных станций. Мы продолжаем подключать новые УБЗС и увеличивать их число», - добавил Ликсутов.

Современные УБЗС подходят для разных моделей электробусов и работают при температуре от -40 до 40 градусов. Для зарядки аккумуляторных батарей водитель подъезжает к станции и подключает пантограф к куполу.

Ранее москвичам предложили выбрать лучшие фотоснимки новогодних электробусов. Проголосовать можно на портале «Активный гражданин».

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва

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