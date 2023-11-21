Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе

Такую меру предусмотрели в постановлении правительства, которое начнет действовать с 1 декабря. Согласно постановлению, водителям запрещено ездить на летних шинах в зимний сезон и на зимних - в летний. Штраф за нарушение закона составит 500 рублей.

Чугурян отметила, что в прошлой редакции этого документа неисправностью колес и шин считались износ, неправильный размер шин и так далее. С 1 же декабря езда на неправильной резине приравнивается к управлению неисправным автомобилем, заключила адвокат.

Правительство России ранее поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов при условии пересмотра штрафов и полномочий полиции. Сенатор предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за езду на электросамокатах в пьяном виде.