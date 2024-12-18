Российские автодилеры приготовились к уходу китайских брендов

Он пояснил, что не все китайские модели заинтересовали покупателей, а низкая доходность работающих в России дилерских центров приведет к их закрытию.

«С высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton», - перечислил Иванов.

Представитель автодилера добавил, что причин для снижения модельного ряда среди китайских автомобилей он не видит.

«Есть группы Chery, Geely, Great Wall и Changan. Они делают похожие автомобили с похожими технологиями, ценой и дизайном. Плюс-минус они все в одном ценовом сегменте», - пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что сейчас эти автомобильные производители ведут упорную борьбу за клиентов, предлагая модели в ценовой категории от двух до трех миллионов рублей. При этом остается открытой ниша премиальных машин, которую могут занять новые китайские производители.

По итогам ноября средняя стоимость новой иномарки на российском авторынке составила 3,7 миллиона рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». Они отметили, что основную долю (70%) занимают китайские автомобили.