06 декабря 2024, 09:27

Россиянин через Верховный суд добился права не платить за эвакуацию грузовика с места ДТП

РИА «Новости»
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Верховный суд России освободил автомобилиста от обязанности платить за эвакуацию своей машины с места ДТП. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Согласно материалам дела, владелец эвакуатора заявил иск к двум ответчикам - ОМВД и водителю автомобиля МАЗ, который из-за ДТП перекрыл путь для других транспортных средств. Причем авария случилась по вине другого автомобилиста, выехавшего на встречную полосу.

По словам заявителя, полицейский вызвал эвакуатор для транспортировки большегруза с дороги. Правоохранители оформили эвакуацию грузовика как изъятие транспорта для автотехнической экспертизы.

Суды трех инстанций вынесли решение, что платить за эвакуацию должен водитель МАЗ. Недовольный этим автовладелец обратился в Верховный суд и указал, что мог сам убрать поврежденную машину с дороги. Судьи постановили освободить автомобилиста от уплаты.

«Если машина просто участвовала в ДТП и требуется проведение каких-либо экспертиз - автотехнической, например, - тогда машина <…> перемещается на спецстоянку и издержки по делу оплачиваются государством», - прокомментировал произошедшее глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Ранее житель Подмосковья отсудил около 300 миллионов рублей у компании BMW из-за нестабильной работы вентилятора в машине. Мужчина потребовал предоставить ему новый автомобиль и оплатить неустойку.

Суд Грузовики ДТП Дороги Россия Машины Водители Эвакуации
05 декабря 2024, 00:36
Продажи автомобилей в России резко упали. Рухнут ли вслед за ними цены
Unsplash
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В России резко упали продажи автомобилей после повышения утильсбора. В ноябре выдали вдвое меньше электронных паспортов на транспортные средства, чем в октябре. Несмотря на это, ждать снижения цен на авто не стоит, заявил ведущей 360.ru Регине Ореховой автоэксперт Константин Лигачев. Более того, добавил он, в январе машины еще и «вздорожнут».

«Не забывайте, что с 1 января у нас утильсбор еще подорожает, соответственно, стоимость [авто] тоже. После Нового года [машины] вздорожнут», - предупредил Лигачев.

По его словам, вопрос заключается лишь в том, что сейчас люди начали сопоставлять все плюсы и минусы, решая, нужна ли им машина за такие деньги. И это сейчас очень острый вопрос для тех, кто задумывается над приобретением авто, отметил собеседник 360.ru.

« Часть покупателей просто уйдет в сегмент б/у, часть не будет менять свою машину на новую. И в этом есть своя логика. Через полгода, через месяцев восемь, когда более-менее все устаканится, и, скорее всего, наше правительство поборет инфляцию, как оно планировало, уменьшит ключевую ставку, тогда уже можно будет думать о замене автомобиля», - заявил Лигачев.

Также он высказался о китайских машинах. По мнению автоэксперта, все упирается в вопрос цены и качества. Сейчас китайские автомобили не сильно уступают корейским или европейским, а есть и такие модели, которые даже их превосходят по качеству.

Россия Машины Деньги Инфляция
03 декабря 2024, 02:56
Назван самый угоняемый автомобиль в России
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Чаще всего в России угоняются легковушки Lada. При этом в 2024 году число угонов в стране сократилось на 22%. Такие данные «Известиям» предоставили аналитики страхового дома ВСК.

Больше всего подобных происшествий зафиксировали в Москве и на Северном Кавказе. Наиболее востребованной маркой у угонщиков стала отечественная Lada (66%). Чаще всего в стране угоняли автомобили Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%). В этом списке также есть BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen (по 2,8%).

При этом преступники чаще всего угоняли Lada Vesta и Lada Granta (37% и 28% соответственно). Пик преступлений за весь 2024 год произошел в феврале, марте и июле (по 29% угонов). Реже всего подобные случаи фиксировали в январе, мае и августе.

Ранее «Росгосстрах» назвал пожары и кражи самыми распространенными страховыми случаями среди владельцев квартир. Чаще всего заявления поступают от домовладельцев из Москвы и Подмосковья.

Россия Кражи Lada Москва
02 декабря 2024, 16:06
Заказчики не смогли получить новые российские вагоны из-за РЖД
РИА «Новости»
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ОАО РЖД отказалось принимать новые вагоны на свою сеть, поэтому вагоностроительные заводы не поставят свою продукцию заказчикам. Об этом сообщил «Коммерсант».

В распоряжении журналистов оказались материалы совещания у заместителя министра транспорта Алексея Шило. Из них следует, что на путях предприятий простаивают 2,53 тысячи новых грузовых вагонов. Больше всего составов скопилось на Уралвагонзаводе.

«Ситуация с каждым днем становится все более критической, поскольку каждый день изготавливаются новые единицы подвижного состава», - заявил исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов.

Он выразил надежду на решение ситуации после диалога с ОАО РЖД и возможным привлечением к происходящему Минтранса для пересмотра или отмены ограничений на приписку вагонов.

Ранее в РЖД пообещали машинистам и их помощникам подъемные 150 тысяч рублей. Как сообщили СМИ, эта инициатива направлена на привлечение новых специалистов.

РЖД Заводы
02 декабря 2024, 05:35
Выдача электронных паспортов на автомобили в России рухнула вдвое
Unsplash
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Россияне в ноябре 2024 года оформили рекордно низкое количество электронных паспортов (ЭПТС). Это на 50% меньше октябрьских показателей, сообщило РБК.

В ноябре количество оформленных ЭПТС составило 150 тысяч. При этом в сентябре паспортов выдали около 350 тысяч, год назад в ноябре спад также не наблюдали - россияне получили 240 тысяч свидетельств на машину.

Падение выдач ЭПТС отражает ситуацию на автомобильном рынке, объяснили эксперты издания. Аналитик SBS Consulting Дмитрий Бабанский заявил, что спад продаж определяют несколько факторов, в числе которых он назвал повышение утильсбора, высокую стоимость кредитов и курс рубля.

Правительство утвердило долгосрочную шкалу утильсбора в сентябре 2024 года. Уже на первом этапе ставку подняли в среднем на 70-85%.

Россия Кредиты Машины

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