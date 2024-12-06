Россиянин через Верховный суд добился права не платить за эвакуацию грузовика с места ДТП

Согласно материалам дела, владелец эвакуатора заявил иск к двум ответчикам - ОМВД и водителю автомобиля МАЗ, который из-за ДТП перекрыл путь для других транспортных средств. Причем авария случилась по вине другого автомобилиста, выехавшего на встречную полосу.

По словам заявителя, полицейский вызвал эвакуатор для транспортировки большегруза с дороги. Правоохранители оформили эвакуацию грузовика как изъятие транспорта для автотехнической экспертизы.

Суды трех инстанций вынесли решение, что платить за эвакуацию должен водитель МАЗ. Недовольный этим автовладелец обратился в Верховный суд и указал, что мог сам убрать поврежденную машину с дороги. Судьи постановили освободить автомобилиста от уплаты.

«Если машина просто участвовала в ДТП и требуется проведение каких-либо экспертиз - автотехнической, например, - тогда машина <…> перемещается на спецстоянку и издержки по делу оплачиваются государством», - прокомментировал произошедшее глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Ранее житель Подмосковья отсудил около 300 миллионов рублей у компании BMW из-за нестабильной работы вентилятора в машине. Мужчина потребовал предоставить ему новый автомобиль и оплатить неустойку.