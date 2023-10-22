Россияне попросили Минпромторг и ФАС остановить произвол автодилеров
Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Банку России с требованием остановить произвол дилеров и ограничить размер комиссии. Об этом заявил вице-президент союза Антон Шапарин. Его процитировало издание 74.ru.
«Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены», - указал Шапарин.
Он обратил внимание на то, что цены подскочили как на новые, так и поддержанные машины. По его мнению, доходы автодилеров стали зашкаливать. НАС потребовал внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%.
Организация направила обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Ранее СМИ назвали самые дешевые автомобили для чиновников. Наиболее бюджетной машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. В список вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute УАЗ и китайская иномарка Haval. Из недорогих машин журналисты также отметили Lada Niva Legend, цена которой составляет не меньше 830 тысяч рублей.