Россияне начнут по-новому сдавать экзамены на водительские права

Согласно новым правилам, число штрафных баллов увеличат с пяти до семи, при наборе которых выставляется оценка «не сдал». Также расширился перечень причин для отказа в допуске к экзаменам.

Например, лица, которые имеют административное наказание за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, будут ждать истечения срока данного наказания.

Экзамен или выдачу водительских прав могут приостановить, если в процессе истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилями.

Положение о лишении водительских прав россиян , которые не явились по повестке в военкомат, разработали в России в июне 2023 года. Решение об ограничении действия водительского удостоверения сначала поступит в единый реестр воинского учета, а потом в информационную систему ГИБДД.