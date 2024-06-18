18 июня 2024, 19:12

Россиянам рассказали, в какие поезда нельзя заходить провожающим

РИА «Новости»
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Запрещающие провожающим заходить в салоны «Сапсанов» и курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом скоростных составов действуют в полном соответствии с инструкциями и приказами Минтранса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД, которая столкнулась с большим количеством жалоб.

Представители перевозчика заявили, что запрет для провожающих заходить в «Сапсаны» и курсирующие между двумя столицами по Октябрьской железной дороги скоростные поезда появился в конце февраля. Такой приказ выпустило министерство транспорта.

Документ предусматривает полный запрет на вход в «Сапсаны» на начальных и промежуточных станциях следования, так как граница транспортной безопасности установлена по периметру всего вагона, людям без билета пересекать ее нельзя.

«В других поездах дальнего следования провожающие допускаются проводником в вагон только в сопровождении пассажиров, которые устно подтвердят, что эти люди находятся с ними. Те же правила действуют и для встречающих», - добавили в пресс-службе.

В компании напомнили, что если стоянка поезда составляет менее пяти минут, то провожающим лучше не заходить в вагон. Помочь с багажом пассажирам могут проводники.

В конце мая РЖД объявило о планах изменить правила провоза домашних животных в электричках и ввести запрет на высадку питомцев без хозяев. Заместитель директора компании Иван Колесников заявил, что новая норма вступит в силу до конца года.

РЖД Правила Запреты Поезда
18 июня 2024, 06:30
Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали
РИА «Новости»
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Ночью 18 июня На Крымском мосту приостанавливали движение транспорта. Проезд вновь открыли спустя чуть более получаса, сообщил информационный центр по автодорогам о ситуации на автоподходах переезда в своем Telegram-канале.

Ограничение движения ввели в 00:08. Автовладельцев предупредили, что это временное закрытие.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - заявила администрация.

Проезд вновь открыли 00:47. Движение возобновили.

В середине июня у побережья Крыма засекли американский разведывательный дрон Northrop Grumman MQ-4C Triton. После полета над Черным морем беспилотник вернулся на базу Сигонелла в Сицилии и подал аварийный сигнал. Его перемещения отследили при помощи интернет-сервиса.

Крымский мост Крым Дороги
18 июня 2024, 01:52
Госавтоинспекция сможет отказать в регистрации машин, ввезенных для перепродажи
Freepik
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Госавтоинспекция сможет отказывать в постановке на учет машин, которые ввезли в Россию для личного пользования и перепродали в течение года. Такой проект поправок в закон разработали в МВД, сообщили «Известия» со ссылкой источники в правительстве. По мнению правоохранителей, он не позволит недобросовестным продавцам сэкономить на утильсборе.

По данным газеты, проект поправок уже поддержали в правительстве - документ согласован с Минтрансом, Минюстом, Минфином, Минэкономразвития, ФНС, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Государственно-правовом управлении президента РФ.

По существующим нормам, на машины, ввезенные для личного пользования, утильсбор оплачивается по льготному тарифу: он составляет от 3400 до 5200 рублей. Сбор для автомобилей, ввезенных на продажу, значительно выше: от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Это позволяет недобросовестным продавцам ввозить машину якобы для личного пользования, после чего перепродавать. Разработанные поправки призваны остановить эту практику.

Ранее автоэксперт Максим Железняк рассказал, что после повышения утильсбора иномарки могут подорожать на 300 тысяч рублей.

Рубль Законы МВД РФ ГИБДД Россия Машины Правительство РФ
16 июня 2024, 18:51
Lexus GX превратили в пиццерию на колесах и мини-бар
Pxhere
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Новый внедорожник Lexus GX превратили в итальянский ресторан на колесах. В багажнике такой машины есть электрическая печь для пиццы и холодильник, а в заднее сиденье встроили льдогенератор. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Внедорожник компания Lexus разработала вместе с производителем бытовой техники Monogram. В машине есть хранилище для вина и бурбона, где можно оставить бутылки и бокалы.

«Монограмма GX придает совершенно новый вид дорожному путешествию и представляет собой тщательно продуманное кулинарное путешествие», - заявил производитель.

Компания предусмотрела все: и размещение разделочных досок со столовыми приборами, и место под мусорное ведро. Салон авто отделан верблюжьей кожей, установлены нестандартные диски. Разработчики постарались, чтобы их клиенты «получали невероятные впечатления на дороге».

Однако покупателей предупредили, что печь, винный шкаф, холодильник и прочие приспособления, которыми оснастили машину, могут отрицательно сказаться на безопасности. На дорогах общего пользования на такой машине ездить не стоит.

В прошлом году Lexus представил обновленную модель седана ES. Производитель решил обновить электронику автомобиля и добавить несколько новых систем безопасности. В машинах появилась вспомогательная система объезда препятствий и предотвращения наезда пешеходов. Дизайн седана практически не изменили. Технические характеристики авто долго держали в строжайшем секрете.

Путешествия Дороги Машины Вино Рестораны
13 июня 2024, 07:00
На Кольцевой линии метро Москвы человек попал на пути
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В Москве утром 13 июня частично приостанавливали движение поездов по Кольцевой линии метро из-за того, что на пути попал человек. Проезд восстановили в течение получаса, сообщил Дептранс.

«На Кольцевой линии (пятой) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», - объявила пресс-служба.

Задержка поездов началась около шести часов утра, а спустя девять минут движение по часовой стрелке полностью перекрыли. Дептранс посоветовал пассажирам садиться на поезда, которые ехали против часовой стрелки, пользоваться большой кольцевой и радиальными линиями. К 06:44 работу метро восстановили, движение поездов ввели в график.

Вечером 31 мая на Сокольнической линии метро произошло ЧП.

Из-за технической неисправности остановился поезд. Эвакуировали более 180 человек. Источник 360.ru сообщал о семи пострадавших.

Метро Москва

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