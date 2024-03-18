Россиянам рассказали, когда лучше менять зимние шины

«Но если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось», - предупредил он.

Автоэксперт напомнил, что в России уже ввели штраф за использование изношенной зимней резины или ее использование не по сезону. Водителям могут или предупреждение вынести, или оформить штраф в размере 500 рублей.

Также Васильев рекомендовал покупать новые шины в конце сезона, когда максимальные скидки.

Ранее руководитель сети станций технического обслуживания автомобилей Fit Service Николай Погуляев посоветовал автомобилистам ориентироваться на погодные условия в конкретном регионе, принимая решение о смене шин.