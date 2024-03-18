18 марта 2024, 03:58

Россиянам рассказали, когда лучше менять зимние шины

РИА «Новости»
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Российским водителям посоветовали сменить зимние шины на летние, когда среднесуточная температура воздуха составит +6 градусов, но при условии, что они живут в городе. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

«Но если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось», - предупредил он.

Автоэксперт напомнил, что в России уже ввели штраф за использование изношенной зимней резины или ее использование не по сезону. Водителям могут или предупреждение вынести, или оформить штраф в размере 500 рублей.

Также Васильев рекомендовал покупать новые шины в конце сезона, когда максимальные скидки.

Ранее руководитель сети станций технического обслуживания автомобилей Fit Service Николай Погуляев посоветовал автомобилистам ориентироваться на погодные условия в конкретном регионе, принимая решение о смене шин.

Россия Машины Водители
16 марта 2024, 03:46
Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах в выходные
РИА «Новости»
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах в ближайшие выходные, 16–17 марта. Особое внимание уделят поиску нетрезвых водителей, сообщили на сайте управления Госавтоинспекции.

Рейды на нетрезвых автомобилистов состоятся в Рязанской, Калужской, Кировской, Пензенской областях и в других регионах страны.

Полковник полиции Антон Белан напомнил гражданам о недопустимости садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения. Он призвал сразу же сообщать сотрудникам полиции о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

В рамках проверок автоинспекторы будут останавливать все машины на определенном участке дороги, чтобы оценить состояние каждого автовладельца. За управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения провели на переездах МЖД.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах в ближайшие выходные, 16–17 марта. Особое внимание уделят поиску нетрезвых водителей, сообщили на сайте управления Госавтоинспекции.

ГИБДД Водители Полиция
14 марта 2024, 18:48
Названы 14 станций прохождения ВСМ Москва — Петербург
РИА «Новости»
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Российские железные дороги показали города прохождения первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Материалы компании изучило РИА «Новости».

По данным РЖД, ВСМ пройдет через 14 станций: Рижскую, Петровско-Разумовскую, Новая Тверь, Валдай, Горки, Великий Новгород и другие.

Общая протяженность всей ВСМ составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - два часа 15 минут.

Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Москвой и Петербургом. По проекту федерального бюджета на текущий год, строительные работы полностью закончат до конца 2027 года. Дорогу планируют запустить в 2028 году.

Российские железные дороги показали города прохождения первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Материалы компании изучило РИА «Новости».

РЖД Строительство Дороги
14 марта 2024, 15:28
Путин призвал использовать отечественные технологии при строительстве ВСМ
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин призвал использовать отечественные технологии при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом глава государства заявил на мероприятии по случаю открытия ВСМ в режиме видеосвязи. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин призвал использовать отечественные технологии при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом глава государства заявил на мероприятии по случаю открытия ВСМ в режиме видеосвязи. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

Санкт-Петербург Строительство Дороги Владимир Путин Технологии
13 марта 2024, 09:24
План «Ковер» ввели в аэропорту Пулково
РИА «Новости»
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Работу аэропорта Пулково временно ограничили. Службы ввели план «Ковер», сообщил источник Telegram-канала «112».

Пулково временно не принимал и не выпускал самолеты. Что стало причиной введения плана «Ковер», канал не уточнил. Спустя время аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Ограничения вводили с 08:29 до 08:59, подтвердил представитель Росавиации. За это время ни один самолет не ушел на запасной аэродром. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли меры для обеспечения безопасности перелетов.

Аналогичный режим вводили вечером 2 марта. Утром 13 марта в Киришском районе Ленинградской области сбили беспилотник. Его засекли при подлете к заводу КИНЕФ. Другой дрон самолетного типа ликвидировали в районе города Кириши 12 марта. Власти сообщили, что никто не пострадал.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты

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