Россиянам объяснили, почему свой автомобиль выгоднее каршеринга

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По его словам, за год штатное обслуживание собственной машины требует около 200-220 тысяч рублей. Регулярное использование сервисов краткосрочной аренды авто выйдет дороже на 6,6-17%.

Основную часть расходов составят траты на бензин. За год сумма доходит до 150 тысяч рублей. Полис ОСАГО потребует около 10 тысяч рублей, еще 25 тысяч пойдут на техобслуживание. Остальная сумма потратится на мелкие расходы в течение 12 месяцев.

Средняя стоимость минуты езды на каршеринге - 12,4 рубля в минуту. Таким образом, с учетом среднего пробега и средней скорости годовые расходы составят 234,5 тысячи рублей.

При сравнении не учитывалась стоимость приобретения машины. Средние цены на личный транспорт в конце 2024 года составляли около 3,17 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на долгосрочную аренду автомобилей. Услуга стала популярнее на 25%.