17 февраля 2024, 15:14

Россиянам назвали существенный минус китайских автомобилей

РИА «Новости»
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Китайские автомобили оказались подвержены угонам из-за слабой защиты от электронного взлома. Об этом сообщили эксперты «Авторевю».

Штатный иммобилайзер китайской машины легко обойти, если подключиться к диагностическому разъему. После этого злоумышленники легко пропишут дополнительные ключи, которые помогут им завладеть автомобилем.

В Сети распространены конфигурации ключей и электронные коды для китайских машин. Для их подбора необходимо узнать лишь VIN-номер интересующего автомобиля.

Кроме того, дверные замки также слабо защищены от механического взлома. Отмычка справится с запорным механизмом, после чего не составит труда отключить клаксон. Слабым местом оказался и капот, который легко можно вскрыть, даже не применяя специальных приспособлений.

Водителям посоветовали установить на автомобили иммобилайзер с цифровой блокировкой двигателя, а также добавить к нему защитный кожух блока управления и электромеханический замок капота.

Ранее автоэксперт Егор Васильев назвал преимущество китайских машин перед европейскими.

Россия Машины Водители
17 февраля 2024, 12:04
Сбой движения поездов произошел на МЦД-2 в Москве
РИА «Новости»
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На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) произошел сбой в движении поездов. На участке Царицыно — Перерва составы стали ходить в реверсивном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В столичном филиале РЖД пояснили, что в связи со сбоем задерживаются электрички Курского направления и МЦД-2 в обе стороны. Сотрудники железной дороги принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и пообещали нормализовать график движения поездов.

В декабре на участке МЦД-2 произошел сбой из-за возгорания на трансформаторной подстанции в районе Аэропорт. Поезда не ходили от платформы Гражданской до станции Стрешнево.

В ноябре неисправный поезд повлиял на движение на МЦД-1. Тогда задержки составили порядка 25 минут, из-за чего на станциях появились толпы пассажиров.

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) произошел сбой в движении поездов. На участке Царицыно - Перерва составы стали ходить в реверсивном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Поезда Москва
16 февраля 2024, 20:55
«Аэрофлот» сохранил еще семь взятых в лизинг иностранных самолетов
РИА «Новости»
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Взятые в лизинг у двух зарубежных компаний семь самолетов останутся в распоряжении «Аэрофлота». Сделки с бывшими владельцами заключили в конце 2023 года, 16 февраля завершились технические этапы. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании отметили, что заключенные контракты предусматривают отказ лизингодателей от требований как по ранее заключенным договорам в отношении воздушных судов, так и по страховым полисам, выданным российскими компаниями.

Новым собственником самолетов стало ООО «Страховая компания „НСК“», которая выплатила необходимые суммы урегулирования.

«Аэрофлот» продолжит переговоры об урегулировании требований с другими лизингодателями воздушных судов.

Взятые российскими перевозчиком в лизинг у европейских компаний самолеты Airbus и Boeing находились под угрозой ареста из-за введенных в 2022 году санкций Евросоюза, которые касались авиационной и космической отраслей.

По предложению Минтранса, перевозчик начал выкупать взятые самолеты за счет кредита из Фонда национального благосостояния. Таким способом «Аэрофлот» сохранил несколько десятков иностранных воздушных судов.

В конце декабря «Коммерсант» сообщил, что средства из Фонда национального благосостояния для переоформления взятых в лизинг самолетов подошли к концу.

По данным издания, всего на эти цели выделили 300 миллиардов долларов, из которых большая часть средств пошла на выкуп 86 самолетов «Аэрофлота». Также удалось сохранить 45 воздушных судов авиакомпании S7 и 19 - «Уральских авиалиний».

Аэрофлот Санкции Самолеты Евросоюз
16 февраля 2024, 12:29
Победителей конкурса фотографий новогодних электробусов выбрали в Москве
РИА «Новости»
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На сайте проекта «Активный гражданин» завершилось голосование за лучшие фотографии украшенных к Новому году электробусов Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москвичи выбрали пять лучших фотографий из отобранных жюри 20 конкурсных работ. С 17 января каждый горожанин мог отправить снимки на специальный электронный адрес. В конкурсе приняли участие более 155 тысяч москвичей.

Победителями конкурса стали Эльвира Шангареева, Михаил Глаголев, Александр Усанов, Сергей Слепов и Максим Жухлистов. Каждый из них получит приз от организаторов и диплома проекта «Активный гражданин».

Всего в городе этой зимой украсили 750 единиц общественного транспорта.

«По решению Сергея Собянина новогодние электробусы, автобусы, поезда метро и Московских центральных диаметров, трамваи и электрические речные суда будут курсировать в столице до 1 марта», - отметил Ликсутов.

Световые конструкции также будут радовать москвичей до весны.

На улицах их более четырех тысяч.

Фото Автобусы Новый год конкурсы Электромобили Максим Ликсутов Москва
16 февраля 2024, 03:55
Высокоскоростную магистраль захотели протянуть до Сочи и Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития отечественного транспорта, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург можно протянуть до Сочи и Екатеринбурга. Его слова привели на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития отечественного транспорта, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург можно протянуть до Сочи и Екатеринбурга. Его слова привели на сайте Кремля.

«Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало. В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии - Минска», - заявил он.

Глава государства добавил, что необходимо детально согласовать проект ВСМ с регионами, через которые пройдет магистраль. По его словам, готовность реализовать такие проекты свидетельствует о возросшем технологическом потенциале нашей страны.

На том же совещании министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что высокоскоростные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ будут ходить каждые 10-15 минут.

Ранее Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко поддержал строительство ВСМ до Минска.

Санкт-Петербург Белоруссия Минтранс РФ Сочи Россия Екатеринбург Минск Поезда Владимир Путин Москва

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