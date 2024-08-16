Россиянам назвали четыре бюджетных кроссовера с оригинальным дизайном

Специалисты посоветовали выбрать Kia Soul второго поколения с автоматической коробкой передач. Из-за особенностей этой модели при покупке придется проверить двигатель, а именно состояние цепи газораспределительного механизма и впускных клапанов.

Любителям яркого внешнего вида подойдет Nissan Juke 2017–2018 годов выпуска. Для того, чтобы машина исправно работала, сразу после покупки нужно заменить масло в вариаторе и отрегулировать зазоры клапанов.

В эту же сумму уложится переднеприводный Skoda Yeti 2016–2017 годов выпуска или полноприводный на пару лет старше. Четвертой стоящей моделью станет Jeep Renegade. Автор статьи рекомендовал перед приобретением осмотреть декоративные элементы салона и покрытие кузова на предмет сколов.

С начала 2024 года траты россиян на новые автомобили увеличились вдвое, сообщил RT. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил ажиотаж тем, что автовладельцы обратили внимание на китайский автопром.