Россиянам напомнили о штрафах при выезде на встречку без разметки

По его словам, российские водители часто сталкиваются с тем, что дорожная разметка незаметна из-за снежного покрова. В законодательстве предписано наказывать автомобилистов за выезд на встречку в любом случае, но обычно их привлечение к административной ответственности в такой ситуации неправомерно.

Адамс объяснил, что это основывается на «фундаментальном принципе права - отсутствии вины», так как водитель не имел возможности увидеть дорожную разметку из-за плохих погодных условий. В таких местах обязательно должны устанавливаться дублирующие дорожные знаки. Кроме того, водитель может обжаловать привлечение его к ответственности, предоставив доказательства отсутствия своей вины.

«Важно подчеркнуть, что, если на материалах фото- и видеофиксации дорожная разметка все же различима, оспаривание постановления о привлечении к административной ответственности представляется нецелесообразным и бесперспективным», - уточнил Адамс.

До этого в Госдуме предложили в 40 раз увеличить штраф в отношении водителей за превышение машинами и мотоциклами допустимого уровня шума, сообщили «Известия».

Ранее автоэксперт Петр Баканов раскритиковал законопроект о введении мгновенного информирования водителей о нарушении ПДД.