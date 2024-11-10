10 ноября 2024, 04:14

Россиянам напомнили о штрафах при выезде на встречку без разметки

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Автолюбителей, выезжающих на полосу встречного движения, могут оштрафовать на пять тысяч рублей либо лишить прав до шести месяцев, даже если разметка незаметна под снегом. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

По его словам, российские водители часто сталкиваются с тем, что дорожная разметка незаметна из-за снежного покрова. В законодательстве предписано наказывать автомобилистов за выезд на встречку в любом случае, но обычно их привлечение к административной ответственности в такой ситуации неправомерно.

Адамс объяснил, что это основывается на «фундаментальном принципе права - отсутствии вины», так как водитель не имел возможности увидеть дорожную разметку из-за плохих погодных условий. В таких местах обязательно должны устанавливаться дублирующие дорожные знаки. Кроме того, водитель может обжаловать привлечение его к ответственности, предоставив доказательства отсутствия своей вины.

«Важно подчеркнуть, что, если на материалах фото- и видеофиксации дорожная разметка все же различима, оспаривание постановления о привлечении к административной ответственности представляется нецелесообразным и бесперспективным», - уточнил Адамс.

До этого в Госдуме предложили в 40 раз увеличить штраф в отношении водителей за превышение машинами и мотоциклами допустимого уровня шума, сообщили «Известия».

Ранее автоэксперт Петр Баканов раскритиковал законопроект о введении мгновенного информирования водителей о нарушении ПДД.

Штрафы ПДД Дороги Россия Машины
08 ноября 2024, 20:30
В России начали продавать Citroen С4 калужской сборки
РИА «Новости»
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Седан Citroen С4 собрали на калужском заводе «ПСМА Рус» и выставили на продажу на рынке России. Об этом сообщила «Российская газета».

На одном из сайтов, указали в материале, появилось объявление о продаже седана Citroen C4. Авторы сделали акцент на калужской сборке, что подтверждается номером VIN.

Предположительно, автомобиль могли собрать из машинокомплектов Peugeot-Citroen, оставшихся после заморозки работы компании в России.

Серийное производство Citroen C5 Aircross запустили на мощностях завода «ПСМА Рус» в марте 2024 года. Глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что французские автопроизводители должны обижаться на себя в ситуации с запуском производства автомобилей Citroen в России.

В августе прекративший выпуск своих автомобилей в России в 2022 году южнокорейский автоконцерн Hyundai подал около 17 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков.

Россия Машины
07 ноября 2024, 13:24
Заказ «Ростелекома» подстегнул рост закупок Lada по гостендерам
РИА «Новости»
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Российские государственные компании за первые 10 месяцев текущего года потратили в три раза больше денег на покупку автомобилей Lada по госконтрактам. Как сообщил РБК, общая сумма, направленная на приобретение отечественных легковушек составила 2,63 миллиарда рублей. За первые 10 месяцев прошлого года этот показатель составлял 813 миллионов.

Российские государственные компании за первые 10 месяцев текущего года потратили в три раза больше денег на покупку автомобилей Lada по госконтрактам. Как сообщил РБК , общая сумма, направленная на приобретение отечественных легковушек составила 2,63 миллиарда рублей. За первые 10 месяцев прошлого года этот показатель составлял 813 миллионов.

Основная доля затрат на закупку отечественных автомобилей пришлась на тендер «Ростелекома». Компания в рамках двухлетнего договора с «АвтоВАЗом» купила более 500 машин Lada разных моделей на сумму более миллиарда рублей.

Выбор транспорта представитель оператора объяснил развитой торгово-сервисной сетью автопроизводителя во всех регионах, где есть подразделения «Ростелекома», что позволяет хорошо обслуживать парк служебных машин.

Несмотря на рост в денежном выражении, сотрудники госкомпаний пересаживаться на отечественные машины не спешат. Общее количество гостендеров за год выросло всего на 16%, с 370 до 429. Но опрошенные журналистами эксперты отметили, что тренд меняется. Доля отечественных легковушек (Lada, УАЗ, ГАЗ, «Москвич») среди всех выкупленных госкомпаниями в этом году выросла до 10,5%. Остальное занимают машины китайских брендов.

Агентство «Автостат», подводя итоги продаж автомобилей в России в сентябре 2024 года, назвало Lada самой популярной маркой среди покупателей. Отечественную машину выбрали 27% автолюбителей. На втором и третьем месте расположились китайские Haval и Chery.

Россия Машины Lada АвтоВАЗ
07 ноября 2024, 02:10
Назван лучший семейный автомобиль по цене до 1 млн рублей на вторичке
РИА «Новости»
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На российском рынке поддержанных авто наиболее выгодным вариантом семейного автомобиля по цене до одного миллиона рублей признали Lada Largus, отличающийся надежностью и вместительностью. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Специалист отметил, что со временем краска может потерять свой лоск, но зато насчет коррозии не придется беспокоиться.

Виноградов добавил, что на вторичном рынке можно приобрести за 900 тысяч рублей Largus 2019–2020 годов выпуска. Если нужна кросс-версия с внедорожным обвесом и увеличенным дорожным просветом, то машина будет старше на год-полтора.

Автоэксперт посоветовал только оперативно заменить ремень ГРМ, а в случае с «младшим» двигателем - еще и водяной насос с приводным ремнем. Если говорить о ходовой части, то она отлично справится с самыми плохими дорогами.

«Порой на рынке встречаются и семиместные версии „Ларгуса“. Хотя вместимость третьего ряда номинальная - сидеть там могут только дети. Но в любом случае грузовые возможности „Ларгуса“ огромны», - подчеркнул Виноградов.

Ранее автоэксперт Андрей Кочнев предупредил, что использование поддельного моторного масла приведет к дорогостоящему ремонту двигателя.

Семья Россия Машины Водители
01 ноября 2024, 20:15
Росавиация опровергла информацию об ограничении работы столичных аэропортов
РИА «Новости»
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Столичные аэропорты работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве опровергли информацию об ограничениях в работе воздушных гаваней Москвы.

«Аэропорты московского региона на 15:25 <…> работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы. Прошу представителей СМИ и общественности доверять официальным источникам информации», - уточнили в Росавиации.

Об ограничении работы трех столичных аэропортов днем 1 ноября сообщили источники Telegram-канала Shot. По их данным, отправку и прием рейсов из-за введенного плана «Ковер» приостановили во Внукове, Домодедове и Жуковском.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва

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