Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права в 2025 году

«Водители, чьи права истекли в январе 2022 года и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых „корочек“», - предупредил он.

Для замены водительского удостоверения , по словам юриста, потребуются справка о состоянии здоровья, квитанция об оплате госпошлины и заявление. Хаминский сообщил, что ГИБДД выдаст новые документы в день обращения, а МФЦ - в течение 10 дней.

В 2022 году правительство продлило действие водительских прав и некоторых других документов для того, чтобы снизить административную нагрузку на россиян и бизнес.

«Газета.ru» сообщила, что статус своего удостоверения можно проверить в базе ГИБДД.