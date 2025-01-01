01 января 2025, 01:03

Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права в 2025 году

РИА «Новости»
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Срок автоматического продления водительских прав, истекших в 2022 году, подошел к концу. Их владельцам после новогодних каникул нужно заменить документы, сообщил РИА «Новости» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«Водители, чьи права истекли в январе 2022 года и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых „корочек“», - предупредил он.

Для замены водительского удостоверения , по словам юриста, потребуются справка о состоянии здоровья, квитанция об оплате госпошлины и заявление. Хаминский сообщил, что ГИБДД выдаст новые документы в день обращения, а МФЦ - в течение 10 дней.

В 2022 году правительство продлило действие водительских прав и некоторых других документов для того, чтобы снизить административную нагрузку на россиян и бизнес.

«Газета.ru» сообщила, что статус своего удостоверения можно проверить в базе ГИБДД.

Машины
31 декабря 2024, 10:30
Россиянам напомнили о необходимости замены прав с истекшим сроком действия
РИА «Новости»
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Российским автолюбителям, у которых срок действия водительских удостоверений истек в 2022 году, необходимо заменить документы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить госпошлину и прийти за новым удостоверением.

Срок действия прав, истекавший в 2022-2023 годах, продлили на три года в апреле 2022-го. Инициатива принадлежала ГИБДД: таким образом ведомство хотело снизить административную нагрузку на россиян и бизнес.

Порядок получения медсправки изменился с 1 марта 2022 года. Например, водителей, которых ранее лишали прав за пьяное вождение, обязали сдавать анализы на наличие психотропных веществ и употребление алкоголя.

Во время управления авто нужно иметь при себе не только права, но и свидетельство о регистрации транспортного средства и действующий полис ОСАГО. Чем грозит поездка без документов , ранее выяснил 360.ru.

ГИБДД Водители Новый год
31 декабря 2024, 09:04
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани
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Утром 31 декабря аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - добавил он.

Ранее, 28 декабря, в Казани уже приостанавливали работу аэропорта на несколько часов. Ограничения регулярно вводятся и в аэропортах Москвы, Волгограда, Сочи и Астрахани.

В воздушной Гавани Грозного 27 декабря вводили план «Ковер». Причиной стала угроза атаки БПЛА.

Казань Самолеты
27 декабря 2024, 14:34
Новый поезд «Москва-2026» появится в столичном метро в 2025 году
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Новый поезд «Москва-2026» может появиться в столичном метрополитене в следующем году. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«У нас большая задача - это обновление парка поездов метрополитена. <…> Мы работаем уже над поездом „Москва-2026“, который должен прийти в следующем году», - сказал он.

В первую очередь новые поезда будут запускать на Замоскворецкой линии метро. По подсчетам Ликсутова, для того, чтобы на этой ветке полностью заменить полномерные вагоны на современные, потребуется два-три года.

Поезд «Москва-2024» запустили в столичном метрополитене 13 марта 2024 года. Состав разработали на предприятии «Метровагонмаш» в Мытищах.

В обновленном поезде сделали акцент на дизайне. При этом в нем сохранили технологичность и ключевые технические преимущества: широкие двери, сквозной проход, понятная и удобная навигация.

Метро Максим Ликсутов Москва
27 декабря 2024, 10:35
Аэропорт в Санкт-Петербурге подключат к «красной» ветке метро
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В Санкт-Петербурге продлят красную линию метро до аэропорта Пулково. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд».

«По поручению президента России [Владимира Путина] мы прорабатываем продолжение „красной“ линии - Пулково до „Экспофорума“ и „Технологической долины“», - сказал он.

Беглов отметил, что этот проект очень большой и серьезный, однако его поддержал президент. Проектирование начнут со следующей станции за «Проспектом Ветеранов». На строительство направят федеральное финансирование. Строить станции будут с применением отечественного оборудования.

Ранее стало известно, что в метро Екатеринбурга ввели возможность оплаты проезда с помощью QR-кода. Билет, купленный таким способом, можно использовать в течение суток. Приобрести его получится на станциях «Ботаническая», «Чкаловская», «Проспект Космонавтов» и «Площадь 1905 года».

Санкт-Петербург Строительство Россия Владимир Путин Метро

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