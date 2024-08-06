Россиян предупредили о возобновлении движения в Грузию через КПП «Верхний Ларс»
Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии снова запустили, несмотря на ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.
Движение в обоих направлениях открыли по распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности республики Северная Осетия-Алания, указал RT.
Пограничная служба временно ограничивала движение грузовых и легковых автомобилей с 6 августа, так как на участке дороги Владикавказ - Верхний Ларс проводился ремонт. Путешественникам рекомендовали учитывать эти изменения и в случае необходимости перестроить туристический маршрут.
Ранее Грузия на месяц закрывала КПП «Казбеги - Верхний Ларс» из-за ремонта. Туристы могли пересекать границу через проезды для грузовиков.