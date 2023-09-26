Россиян предупредили о возможном подорожании такси

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Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что таксисты часто используют свои автомобили в личных целях, а разграничить эти ситуации практически невозможно. Кроме того, с 1 сентября вступил в силу закон, разрешающий самозанятым заниматься перевозками, в том числе, на своем личном автомобиле. Получается, что при принятии такого закона эти люди не смогут парковать машины во дворе.

Запрет на парковку машин такси во дворах может работать только при условии привязки водителей к таксопаркам, которые уже не существуют, заявил руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин добавил, что парковочные войны во дворах происходят не из-за таксистов, а из-за бездумной точечной застройки, которая не оставляет места для машин.

Эксперты отметили, что если таксистам все же запретят парковаться во дворах, это неизбежно приведет к росту тарифов. Водителям придется покупать или снимать машиноместа на паркингах, что увеличит их расходы, а, значит, и цены на перевозки, выразил уверенность Шапарин.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ограничить время парковки и стоянки такси в жилой зоне 30 минутами. В МВД инициативу поддержали, но предложили тщательно проработать.