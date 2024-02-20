Россия за год выкупила 165 импортных самолетов

Источник издания в правительстве сообщил, что из Фонда национального благосостояния выделили 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов иностранных лизингодателей. Этот лимит, по его словам, почти исчерпали, хотя переоформили лишь 40% оставшегося в России после введения санкций импортного парка.

В 2023 и начале 2024 годов авиакомпании приобрели 165 самолетов. Это позволило снять с машин иностранную регистрацию, которая мешала использовать их на зарубежных маршрутах.

Авиагруппа «Аэрофлот» урегулировала споры с лизингодателями по 93 судам, S7 Airlines - по 45 самолетам, «Уральские авиалинии» - по 19, «Аврора» - по восьми. Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев заявил, что выкупленного количества достаточно для покрытия спроса на международные перевозки.

США и страны Европы с введением санкций закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний и арестовали 78 самолетов , взятых в лизинг. Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что авиакомпании ничего не потеряли с экономической точки зрения.