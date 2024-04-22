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«Транспортный коридор „Север - Юг“ должен стать примером самой широкой международной кооперации, речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга», - сказал он.

Глава государства выразил надежду, что в этом проекте будут востребованы «лучшие традиции дружбы строителей БАМа, людей разных национальностей, объединенных общей целью».

В ходе встречи Путин рассказал о планах ускоренно модернизировать Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Для этого специалисты используют базу передовых технологий.