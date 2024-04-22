22 апреля 2024, 20:41

Россия пригласила все заинтересованные страны к созданию коридора «Север — Юг»

РИА «Новости»
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В создании транспортного коридора «Север — Юг» могут принять участие все заинтересованные страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами БАМа, приуроченной к 50-летию со дня начала строительства магистрали.

«Транспортный коридор „Север - Юг“ должен стать примером самой широкой международной кооперации, речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга», - сказал он.

Глава государства выразил надежду, что в этом проекте будут востребованы «лучшие традиции дружбы строителей БАМа, людей разных национальностей, объединенных общей целью».

В ходе встречи Путин рассказал о планах ускоренно модернизировать Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Для этого специалисты используют базу передовых технологий.

Строительство Россия Владимир Путин
22 апреля 2024, 20:34
БАМ начнут ускоренно модернизировать
РИА «Новости»
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Россия намерена реализовать планы по ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа.

По словам президента, план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, а также развития всего Восточного Полигона железных дорог, будет реализован на базе передовых технологий намерены реализовать.

«Это имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета», - добавил он.

Глава государства также напомнил, что Россия смогла осуществить серьезный разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали.

Строительство Россия Владимир Путин
22 апреля 2024, 20:09
Путин отметил важность БАМа для России
РИА «Новости»
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Россия осуществила нынешний разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа.

«БАМ во многом определяет логистику на весь 21 век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока. <…> Прямо можно сказать, что разворот на восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», - сказал он.

Глава государства назвал БАМ воплощением колоссального труда и мужества молодых людей со всего СССР. Также Путин пригласил «все страны к развитию транспортного коридора Север - Юг, который соединит Севморпуть с Персидским заливом».

Строительство Россия Владимир Путин
21 апреля 2024, 09:15
Крымский мост временно закрыли для автомобилей
РИА «Новости»
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Крымский мост временно закрыли для транспорта. Водителей призвали сохранять спокойствие, написали в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к объекту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.

Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили не паниковать и соблюдать рекомендации представителей транспортной безопасности.

О причинах ограничений пока ничего не известно.

На днях военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост с помощью новейшего оружия - мини-подлодок. По его словам, радиус поражающего действия таких субмарин составляет до 300 километров.

Крымский мост Машины Водители
21 апреля 2024, 00:52
МВД России предложило ужесточить контроль за техосмотром транспорта
РИА «Новости»
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МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за проведением технического осмотра транспорта. Законопроект опубликовали на портале проектов правовых актов.

«Предлагаемые индикаторы направлены на выявление соответствия или отклонений от параметров объектов контроля, с высокой долей вероятности свидетельствующих о наличии нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по проведению технических осмотров транспортных средств», - сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее ГИБДД предупредила о штрафах и риске лишения прав из-за незаконной установки дефлекторов. Наличие ветровиков может вызвать проблемы при техосмотре.

Для электронных самокатов предложили ввести в России обязательный технический осмотр. Причиной такой инициативы стала популяризация этого вида транспорта, и в то же время рост ДТП с участием СИМ.

МВД РФ Россия Машины

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